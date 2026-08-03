Sole y Rudy, aislados en el bosque con animales rescatados: "El peor momento era cuando estaba el tejado quitado y empezó a llover"

Nos adentramos en un bosque centenario donde el tiempo parece haberse detenido. En medio de la nada, escondida entre árboles y silencio, aparece una casa que durante años permaneció abandonada, como si el mundo se hubiera olvidado de ella.

Llevaba más de un siglo guardando secretos, fue ruina y olvido, pero hoy vuelve a respirar, gracias a Sole y Rudy, una pareja que decidió darle una nueva vida y, en el proceso, transformarla en algo más que un hogar: un refugio para animales sin esperanza y un lugar donde reconectar con la naturaleza y con uno mismo.

De unas ruinas a un hogar

La impresionante historia de esta pareja la ha documentado Álvaro en su canal de YouTube @hilux_aventura. Este hombre, que se dedica a explorar pueblos olvidados, lugares abandonados y conocer las historias de sus últimos habitantes, ha publicado un vídeo en el que muestra cómo es posible transformar unas ruinas en un hogar para decenas de animales rescatados.

Para empezar, la pareja cuenta su historia: "Nosotros vivíamos en la zona norte de Madrid. Él es alemán, pero nosotros ya vivíamos en la sierra norte de Madrid, en Cercedilla. En Madrid pocas zonas rurales quedan. Entonces, buscábamos espacio, tranquilidad, el agua y el verdor de la hierba para el tema de los animales, de los caballos, sobre todo".

Un cambio de vida inconscientemente

En medio de esa búsqueda de tranquilidad y de un sitio donde tener animales, encontraron esta casa: "Eso fue lo que nos hizo buscar por Asturias. Vimos la casa de casualidad y nos enamoramos del lugar e inconscientemente nos metimos del todo en el cambio".

Al principio, la pareja encontró la casa en mal estado. "Las dos construcciones, tanto la cuadra como la casa, estaban en malas condiciones. La gente que nos lo vendió vivía aquí, solo ocupaban una parte pequeñita y el resto lo tenían cerrado, lo tenían clausurado y el techo apuntalado. En fin, estaba en muy malas condiciones; la casa daba pena. El peor momento era cuando estaba el tejado quitado y empezó a llover; ahí las cosas estaban un poco crudas", exponen.

Sole mostrando la casa en medio de las motañas que reformó, junto a su pareja Rudy. / Youtube / Hilux Aventura

Reparación de las estructuras

A pesar de esto, la pareja jamás se rindió y se puso manos a la obra con la reparación de las estructuras: "Intentamos mantener el carácter de la casa, no interferir, aunque haya que cambiar muchas cosas. Queríamos que el ambiente de la casa se mantuviera como nos imaginamos que podía haber sido hace 100 o 200 años. Esta casa puede tener 400 o 500 años, entonces, no queríamos que pareciera recién puesto".

La pareja cuenta cómo fue la dura transición de su casa en Madrid a esta casa de ensueño en medio de las montañas asturianas: "Tuvimos que vender nuestra casa en Madrid, tuvimos que hipotecarnos, porque era un proyecto de envergadura. Al final lo pudimos asumir porque la casa [era barata porque] todo estaba en muy mal estado. Hubo ahí muchas piruetas económicas, pero al final conseguimos llevarlo a cabo".

Lugar para tener a los caballos mayores

Sole también cuenta que lo que trajo a la pareja a este terreno fue el entorno que ofrecía para poder tener caballos, aunque luego terminaron rescatando todo tipo de animales.

Realmente, el principal objetivo de Sole en la vida era conseguir un lugar para tener a los caballos mayores, para que tuvieran un sitio donde pudieran pasar sus últimos años, rodeados de tranquilidad.

Sole mostrando los caballos mayores, que cuida en su establo. / Youtube / Hilux Aventura

Esto se debe a que, según Sole: "Normalmente, los caballos van al matadero en la mitad de su vida, pero aún les queda la otra mitad y yo tenía ganas de conseguir un lugar donde muchas personas pudieran llevar a sus caballos y darles esa posibilidad de seguir viviendo. Este entorno nos ha permitido llevar a cabo este proyecto, para poder tenerlos en una situación de semilibertad".