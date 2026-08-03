El 57% de los españoles sigue utilizando el efectivo como principal medio de pago, pese al auge del móvil

España se mantiene entre los países de la eurozona donde más se utiliza el efectivo. Según el Banco de España, el 57% de la población continúa empleándolo como principal medio de pago, una proporción que asciende al 79% entre los mayores de 64 años y al 71% entre quienes viven en municipios sin oficina bancaria estable. Al mismo tiempo, los pagos móviles avanzan con rapidez y ya son el principal método para el 15,3% de los ciudadanos, siete puntos más que dos años antes, mientras que Bizum ya lo utiliza el 37% de la población para enviar dinero entre particulares.

Sin embargo, mientras el pago con el móvil y plataformas como Bizum continúan ganando terreno, el efectivo se resiste a perder protagonismo en España. Lejos de tratarse únicamente de una cuestión de costumbre o de una preferencia de las generaciones de mayor edad, el dinero físico sigue desempeñando un papel que las propias autoridades consideran estratégico, al garantizar que cualquier ciudadano pueda acceder a servicios financieros básicos incluso cuando falla la tecnología --como lo hizo el día del apagón-- o no existen alternativas digitales.

La red presencial se reduce a un ritmo menor

¿Cuál es el estado actual de la accesibilidad financiera en nuestro país? El último Informe de Inclusión Financiera del Banco de España, muestra que la red presencial sigue reduciéndose, aunque a un ritmo mucho menor que años atrás. Entre 2021 y 2024, los puntos de acceso a servicios bancarios descendieron un 2,5%, hasta los 67.166, debido principalmente al cierre de oficinas y cajeros. Sin embargo, ese retroceso se ha visto parcialmente compensado por el despliegue de oficinas móviles, que ha permitido reducir un 18,7% el número de municipios sin acceso presencial y rebajar hasta 435.340 personas la población que vive en localidades sin ningún punto de atención bancaria, apenas el 0,9% del total nacional.

La tendencia, además, ha continuado durante 2026. El último Informe sobre Inclusión Financiera elaborado por el Ivie para la Asociación Española de Banca (AEB), la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC) el pasado mes de junio sitúa en 48 los municipios de más de 500 habitantes que todavía carecen de un punto de acceso presencial, uno menos que al cierre de 2025. La cifra supone un descenso del 80,2% respecto a finales de 2021, cuando eran 243 las localidades en esa situación, mientras que la población afectada se ha reducido un 79,3%, hasta las 43.706 personas.

El informe añade que, si se materializan los puntos de acceso ya previstos o en negociación con los ayuntamientos, solo quedarían seis municipios de más de 500 habitantes sin una solución de acceso a servicios financieros, con unos 3.400 residentes afectados, lo que equivaldría a una reducción cercana al 98% respecto a 2021.

8 de cada 10 usuarios recurre al cajero automático para sacar dinero

El supervisor considera que estas soluciones han mejorado la inclusión financiera, aunque reconoce que su utilización sigue siendo reducida. Los cajeros automáticos continúan siendo, con diferencia, la principal vía para obtener efectivo, donde ocho de cada diez usuarios recurren a ellos, muy por delante de la atención en ventanilla o de otros canales alternativos.

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Pese a esta mejora de la cobertura, la percepción ciudadana sigue reflejando dificultades. Un estudio elaborado por Nickel señala que el 53% de los españoles se ha encontrado alguna vez con que no podía retirar dinero por falta de cajeros o puntos de acceso, mientras que tres de cada cuatro aseguran haber notado el cierre de oficinas o cajeros en su entorno. La entidad interpreta estos datos como una muestra de que el acceso al efectivo continúa siendo un elemento relevante para buena parte de la población, especialmente en municipios pequeños, entre personas mayores o para quienes realizan compras en establecimientos que todavía priorizan el pago en metálico.