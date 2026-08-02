Un supermercado chileno prepara su llegada a Europa desde Vilablareix

La cadena chilena Supermercados Cugat prepara su desembarco en Europa con la construcción de un establecimiento en Vilablareix. El proyecto contempla un edificio de 4.951 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, con un aparcamiento de uso exclusivo para los clientes en la planta baja y la superficie comercial en la primera planta. El futuro supermercado se levantará en el número 16 de la carretera de Santa Coloma.

El Ayuntamiento de Vilablareix ha concedido la licencia de obras a la promotora Inmobiliaria Cugat Ovalle España, S.L.. Más allá de esta tramitación urbanística, el consistorio asegura que no dispone de más información sobre la iniciativa ni sobre los plazos previstos para la puesta en marcha del negocio.

La administración local desconoce cuándo comenzará la actividad comercial y señala que tampoco le consta oficialmente cuál será el operador que ocupará el inmueble. La autorización concedida corresponde únicamente a la construcción del edificio, ya que el inicio de la actividad todavía no ha sido tramitado.

Asimismo, la información publicada por Solventa6 en su página web, empresa responsable de la gestión integral del proyecto, vincula directamente el futuro establecimiento con Supermercados Cugat. La firma presenta la actuación como el desembarco de la compañía chilena en el mercado europeo.

Una imagen de la obra para construir un supermercado de una cadena chilena en Vilablareix. / Aniol Resclosa

Fuentes de Solventa6 han confirmado al 'Diari de Girona' que el rótulo exterior llevará el nombre de Cugat. No obstante, la empresa ha explicado que resulta difícil concretar una fecha para la finalización de las obras, por lo que todavía no existe un calendario cerrado ni para concluir la construcción ni para abrir el establecimiento al público.

Un edificio de dos plantas

El inmueble contará con dos plantas. En la planta baja se habilitarán el aparcamiento, reservado para los clientes, y el vestíbulo que dará acceso a la zona comercial. La superficie de venta se ubicará en la primera planta, donde también se situarán las dependencias necesarias para el funcionamiento del negocio.

En este nivel se instalarán los almacenes y las cámaras frigoríficas destinadas a la conservación de los productos. El diseño también incluye una cafetería, oficinas y diferentes espacios reservados para el personal. De este modo, la planta superior concentrará tanto el área abierta al público como las instalaciones logísticas, administrativas y laborales del supermercado.

Solventa6 se ha encargado de redactar el proyecto, tanto en lo relativo al diseño del edificio como al de sus instalaciones. La empresa gerundense también asume la dirección de la obra, la coordinación de seguridad y salud y la gestión económica de la actuación.

Fundada en 2001, Solventa6 es una empresa de ingeniería especializada en energías renovables que presta servicios a empresas, particulares e instituciones. Por su parte, Supermercados Cugat es una compañía familiar fundada en Chile y con presencia en diversos municipios del país sudamericano.

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Este diario no ha podido contactar con responsables de Supermercados Cugat para obtener más detalles sobre la operación, el desarrollo de las obras, la oferta comercial que tendrá el nuevo establecimiento o la fecha prevista para su apertura.

Fuente: Diari de Girona