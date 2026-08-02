El Puerto de Vigo lanza el puesto de control fronterizo más moderno de Europa

El Puerto de Vigo ha dado el primer paso administrativo para levantar en Guixar su nuevo Puesto de Control Fronterizo, una infraestructura valorada en más de 22 millones de euros que pretende agilizar la inspección de las mercancías procedentes de terceros países y reforzar el peso de la terminal viguesa en los tráficos europeos de pesca, fruta y conservas.

La Autoridad Portuaria ha remitido a Puertos del Estado el proyecto de ejecución para iniciar su aprobación definitiva. El trámite es previo a la licitación de unas obras que buscan modernizar el control de las mercancías que entran por Vigo y consolidar el puerto como nodo alimentario de referencia en el arco atlántico.

El PCF de Guixar requiere una inversión de 22 millones de euros. / FdV

El recorrido administrativo será todavía largo. Una vez que el documento reciba el visto bueno de Puertos del Estado y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la inversión deberá pasar por el Consejo de Ministros debido a su cuantía, superior a los 22 millones. Es el mismo procedimiento que tuvo que seguir el segundo silo de automóviles, que está a la espera de que se resuelva un recurso judicial para el inicio de obra.

Dieciocho puntos de inspección

El proyecto contempla la demolición de las instalaciones actuales, la urbanización de la parcela y la construcción de un edificio de unos 10.000 metros cuadrados. El nuevo complejo dispondrá de 18 bocas de carga para revisar la mercancía, cámaras climatizadas y frigoríficas diferenciadas según el tipo de producto, una planta de oficinas y un sótano destinado a aparcamiento.

Esta configuración permitirá ampliar la capacidad de servicio y reducir los tiempos asociados al paso de los productos por los controles sanitarios y pesqueros. El objetivo es facilitar la operativa de las empresas importadoras y exportadoras, pero también la actividad diaria de transportistas, inspectores y demás organismos que trabajan en la terminal.

La actuación se incluye en el plan de reorganización de la Terminal de Contenedores de Guixar, diseñado para responder al aumento de los tráficos de pesca y frutas y a las nuevas necesidades del sector logístico.

El nuevo puesto deberá permitir que el crecimiento de estas mercancías no se traduzca en cuellos de botella en los controles de entrada. En un puerto especialmente vinculado a los productos del mar y a los tráficos frigoríficos, la agilidad de las inspecciones resulta determinante para evitar demoras y preservar la cadena de frío.

Jardín en la cubierta y paneles solares

El edificio incorporará además criterios de eficiencia energética y sostenibilidad. El proyecto prevé instalar paneles solares y crear un jardín en la terraza, al tiempo que busca mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales de los servicios de inspección sanitaria y pesquera.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Botana, sitúa la obra entre las actuaciones prioritarias para el futuro de Guixar. «Este proyecto es uno de los más importantes y estratégicos para el Puerto de Vigo», afirmó.

Botana sostiene que la nueva infraestructura se convertirá en «el Puesto de Control Fronterizo más moderno de Europa», tanto por sus prestaciones operativas como por su diseño arquitectónico. «Tenemos unos grandes profesionales en el servicio de inspección sanitaria y pesquera que desarrollan una labor de la máxima importancia y deben tener unas infraestructuras adecuadas a su trabajo», defendió.

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La actuación persigue así un doble objetivo: modernizar unas instalaciones esenciales para los tráficos alimentarios y preparar la terminal de Guixar para absorber un volumen creciente de mercancías. La licitación quedará pendiente de superar ahora las aprobaciones estatales necesarias.