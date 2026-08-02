Así es por dentro la mayor planta de gestión de ropa donada en Catalunya

“El sistema ha quebrado”. Lo dice una de las trabajadoras de la mayor planta de gestión de ropa previamente utilizada que existe en Catalunya. La nave, situada a las afueras de Sabadell (Vallès Occidental), la compró Formació i Treball hace prácticamente tres años para poder concentrar en un solo lugar la mayoría del trabajo textil que hacía antes en instalaciones más pequeñas.

Esta institución es una de las socias de Moda Re, cooperativa sin ánimo de lucro impulsada por Cáritas. La filosofía de Formació i Treball es crear negocios (tiendas de segunda mano, restaurantes…) en los que trabajen personas que tengan dificultades de acceso al mercado laboral y cuya actividad se base en la circularidad. Así facturan unos 35 millones de euros al año que mantienen el engranaje en marcha.

Esta planta de 30.000 metros cuadrados (la más grande y avanzada tecnológicamente, gestionada por una entidad social, del sur de Europa, remarcan) es el ejemplo perfecto: a ella llega una tercera parte de todo lo que se tira a los contenedores de reciclaje y reutilización de ropa, unas 20.000 toneladas al año, que seleccionan y clasifican 197 personas en distintos turnos. Son casi 500 las que se dedican a la gestión textil en general dentro de la fundación.

Así, en la primera zona de la nave reinan montañas de bolsas de plástico llenas de la ropa volcada en los contenedores. Luego sigue un área en la que se abren y se seleccionan manualmente aquellas prendas que aparentemente pueden tener una segunda vida y aquellas que ya no da más de sí.

Que el sistema haya quebrado, por cierto, tiene algo que ver con esta parte del proceso: cada vez menos ropa pasa este filtro, porque es de tan baja calidad, que enseguida se estropea, algo que en Formació i Treball atribuyen sin dudarlo al auge del ‘ultra fast fashion’ alimentando en enorme medida por los comercios electrónicos baratísimos asiáticos.

Una de las zonas de clasificación de ropa de la planta que la Fundació Formació i Treball tiene en Sabadell / Formació i Treball

¿Qué se hace con ello? “Nos lo comemos con patatas”, responde, sin poder evitar la expresión, la misma portavoz de Formació i Treball. “Los almacenes están sobrecargados. Ese es el problema. Y estás viendo esto, pero además tenemos otras dos naves de almacén en la zona de Tarragona: nos sale [la ropa] por las orejas, y no sabemos qué hacer con ella”, lamenta la misma. “La normativa dice que hay que priorizar la reutilización, pero las tiendas también nos dicen que ya no pueden con más prendas”, explica la misma, acerca de la treintena de establecimientos que gestionan directamente en Catalunya. En la comunidad hay 180 tiendas de segunda mano en total, según un informe de Humana, otro de los actores importantes en este segmento.

Ahí otra flaqueza que tiene detectada Formació i Treball en la cadena: la población no está tan abierta a comprar en tiendas de segunda mano como parece; el estigma de que es una salida solo para quien tiene menos recursos, sigue existiendo.

Máquinas e inteligencia artificial

Parte de los controles que se realizan en esta nave tienen que ver con que no sea así. La ropa va circulando entre cintas mecánicas y controles humanos que hacen que solo llegue a la tienda ropa en casi perfecto estado. Hay un área que se dedica, sin ir más lejos, a aparejar zapatos que se extravían en distintas tiendas, con lo que la mayoría están por estrenar.

Y otra que estrenó el año pasado una máquina pionera en Europa que en milésimas de segundo reconoce las fibras, color y tipología de una prenda gracias a la inteligencia artificial (IA). La prenda se coloca en una cinta que, en un momento dado, pasa por en medio de un rapidísimo escáner que da toda esa información y le elige uno u otro destino según lo que detecte.

La máquina que utiliza inteligencia artificial para analizar las prendas y distribuirlas en la planta de Formació i Treball / Formació i Treball

Todo lo que terminará en tienda acaba en una zona de almacén tres plantas por debajo de esta zona de clasificación, donde la estampa dominante son cajas de cartón gigantes listas para circular hacia las tiendas.

El proyecto The Post Fiber

El resto, lo que de momento está en estos almacenes abarrotados, podría tener pronto una salida que se está construyendo en esta misma nave. The Post Fiber, un proyecto creado entre ModaRe, la fabricante de maquinaria Margasa, la fabricante de hilos y tejidos Textil Santanderina y el grupo de diseño Hallotex, y al que se ha sumado hace aproximadamente un año Mango, está construyendo un sistema capaz de destruir tejido textil y convertirlo en fibras con las que crear otras prendas de ropa. Mango ya tiene una colección en el mercado producida con esta materia prima, y se está acabando de construir la maquinaria (en esta misma planta de Sabadell) para poder hacer lo mismo a gran escala.

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La cuestión es que tienen que ir haciendo pruebas tejido por tejido. Al lado de esta máquina en construcción esperan decenas de bolsas gigantes repletas de ropa tejana, que es el primer tejido con el que va a trabajar el aparato. Y ahí, en relación con eso, una de las grandes demandas de Formació i Treball: más inversión en i+D para dar con nuevas formas de pulverizar o reaprovechar esta inmensa cantidad de ropa que atesta sus almacenes o, peor, termina quemada y produciendo cantidad de emisiones o en vertederos masivos en países pobres del mundo.