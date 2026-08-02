Claves para reconocer la moneda de 2 euros más buscada de Mónaco: puede darte hasta 1.000 euros

La llegada de los cromos oficiales del Mundial 2026 ha afianzado el hobby del coleccionismo, un arte que experimenta un fuerte crecimiento.

Esta afición tiene sus raíces en la prehistoria, cuando el ser humano acumulaba piedras y plantas.

Sin embargo, empezó a formalizarse en la antigua Mesopotamia, Roma y Egipto, cuando los nobles empezaron a reunir textos, joyas y arte como una muestra de poder, siendo el primer coleccionista registrado en la historia el rey Asirio Asurbanipal (s.VII a.C.).

Vinculado a la religión y el poder

Por aquel entonces, el coleccionismo estaba vinculado al misticismo, la religión y el poder.

No obstante, a lo largo de los años ha ido transformándose hasta convertirse en una práctica habitual: en el siglo XV, las personas comenzaron a interesarse por la exposición del arte en espacios dedicados exclusivamente a ello y, tras la Revolución Francesa, en el siglo XX, nacieron los primeros museos públicos, dando paso a exhibiciones abiertas al público, como el Museo de Sellos y Monedas de Mónaco.

La moneda más valorada

La Fábrica de Moneda monaguense fue creada por iniciativa del príncipe Rainiero III en 1950. Desde su inauguración, ha exhibido extensas colecciones de billetes, medallas, sellos y monedas, cuya acuñación en el Principado se remonta al año 1640, según la página de turismo 'Visit Mónaco'.

Hasta la fecha, la pieza más valiosa que ha llegado a albergar es la moneda de plata de dos euros dedicada a la princesa Grace Kelly, de un valor de entre 2.500 y 4.000 euros.

Pieza codiciada

Sin embargo, hay otra pieza que, recientemente, ha sido revalorada, posicionándola entre las más codiciadas por los coleccionistas: la moneda del escultor François Joseph Bosio, creada en 2018.

La fábrica quiso conmemorar el 250º aniversario de su nacimiento creando una tirada de 16.000 monedas de dos euros que, frente a los 120 euros que costaban en su lanzamiento, ahora pueden adquirirse por un precio de entre 750 y 1.000 euros.

Una pieza de calidad 'proof'

Como la mayoría de piezas de dos euros, la moneda es bimetálica, con un núcleo de níquel recubierto de níquel-latón y un anillo de cuproníquel, tiene un diámetro de 25,75 milímetros, un grosor de 2,2 milímetros y pesa 8,5 gramos.

En la cara nacional se muestra al escultor y una de sus obras más famosas: 'La Ninfa Salmacis', la náyade conocida universalmente por su trágica y mítica historia de amor con Hermafrodito (hijo de los dioses Hermes y Afrodita), la cual narra el origen del hermafroditismo.

Sobre la imagen, puede leerse la inscripción de Mónaco y, en la parte inferior, el nombre completo del escultor, su año de nacimiento y su profesión junto al año de acuñación de la moneda: '1768, Sculpteur, 2018'.

En ambos lados de las inscripciones aparecen las marcas de la ceca -es decir, la grabación que indica dónde fue acuñada la moneda-: el cuerno de la abundancia y la marca del maestro de la ceca Yves Sampo.

Además, como también viene siendo habitual, las doce estrellas de la bandera europea rodean su corona. Cada una de las monedas es de calidad 'proof', es decir: son piezas numismáticas 'premium'.

Primer escultor del Rey

François Joseph Bosio nació en Mónaco, realizó sus estudios en París y, en la década de los 70, decidió trasladarse a Italia para trabajar en la realización de esculturas para algunas iglesias de Roma, Nápoles y Florencia.

En 1808, volvió a la capital francesa para trabajar en la columna de la Plaza Vendôme y en la cuádrica del Arco de Triunfo del Carrusel y, años más tarde, en 1821, fue nombrado primer escultor del Rey por Luis XVIII.

Bosio creó su última gran obra en 1840 antes de fallecer en 1845, la estatua de Napoleón situada en la punta de la Columna del Grand Armée, en el municipio francés de Wimillle.

A pesar de ello, sigue siendo muy reconocido por la escultura 'La Ninfa Salmacis', que puede visitarse en el ala Denon del Museo del Louvre, que también alberga otras conocidas obras, como 'La Gioconda', de Leonardo da Vinci.