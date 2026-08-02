Dos mil personas viven bajo tierra en este lugar de España

El mundo está repleto de zonas y ubicaciones que parecen sacadas de un libro de ficción. Una de las que más te pueden dejar sin palabras es el municipio de Guadix, ubicado en Granada, que parece una ciudad medio escondida bajo la tierra, como si parte de ella estuviera enterrada y otra parte emergiera poco a poco.

Es como si fuera una ciudad antigua detenida en el tiempo, donde cada rincón cuenta diferentes historias: casas cueva excavadas en la tierra, calles tranquilas y una catedral imponente que se alza en medio de un paisaje casi desértico. De hecho, parece un pueblo abandonado, pero lejos de eso, tiene mucho que ofrecer.

Este municipio lo ha visitado Frank Camallerys, un creador de contenido cubano que, en su canal de YouTube @Camallerys, se dedica a subir vídeos tipo vlog, en los que muestra su día a día y sus experiencias en distintos países del mundo, con un enfoque muy realista sobre cómo se vive en cada lugar.

Ciudad subterránea en España

En uno de sus vídeos, el cubano visita el municipio de Guadix, situado en la parte del norte de la provincia de Granada. El 'youtuber' pretende "descubrir cómo es esta ciudad subterránea de España, en la que más de 2.000 personas hacen vida debajo de la tierra".

Pero en realidad Camallerys se queda corto: concretamente, Guadix tiene una población de unos 20.000 habitantes, de los que entre 3.000 y 4.500 viven bajo tierra. La razón detrás de este hecho hay que ir a buscarla más de 500 años atrás, durante la Reconquista de los Reyes Católicos.

Cuevas para refugiarse en la montaña

Frank lo expone de la siguiente manera: "En esa época, muchos musulmanes se vieron en la obligación de abandonar la ciudad y refugiarse en esta zona. Muchos encontraron un hogar cavando huecos en la propia montaña para crearse una cueva y habitar en ella. A día de hoy se ha convertido en el conjunto de viviendas-cueva habitadas más grande de Europa".

Para poder identificar dónde se encuentran estas casas subterráneas, solo hay que fijarse en un detalle: las chimeneas. "Lo característico para poder identificar estas cuevas son justamente las chimeneas que salen del interior de la cueva. Ayuda muchísimo con la ventilación. Hay incluso algunas que [ahora mismo] están soltando humo", expone.

Una de las chimeneas de las casas cueva en Guadix, Granada. / Youtube / Camallerys Vlogs

El secreto de estas casas: la arcilla

El secreto por el que estas casas han podido aguantar tantos años sin derrumbarse es la arcilla, ya que Granada tiene muchas zonas con suelos arcillosos. "Lo interesante es que esta arcilla es tan domable que simplemente la vas moldeando y con el aire se seca, se pone muy dura, y no hay forma de que le pase absolutamente nada. Se pone muy dura y crea una protección increíble".

Un punto que genera mucha polémica es si estas cuevas son totalmente legales. Según comenta Camallerys, sí son legales, pero con letra pequeña, ya que, antiguamente, tú podías hacer un agujero y esa era tu casa pero, actualmente, la zona está controlada por empresas inmobiliarias y cada cueva necesita la cédula de habitabilidad, obligatoriamente.

¿Cuánto cuestan estas casas cueva?

Otra cuestión muy importante es el precio de estas casas cueva. "El precio varía mucho. Las casas pueden ir desde 20.000 hasta 115.000 euros. Históricamente, venir a vivir a una de estas cuevas era mucho más barato, pero a día de hoy puedes llegar a pagar entre 30.000 y 40.000 euros por una cueva sin reformar".

De esta manera, el 'youtuber' finaliza el vídeo dejando una gran reflexión: "Vine a Guadix con la idea de que vivir debajo de la tierra en una cueva era algo del pasado. Me estoy dando cuenta de que es todo lo contrario: el avance que han tenido me demuestra que al final son unos genios, tanto a nivel de arquitectura como la evolución que han tenido desde la electricidad y el agua potable hasta el servicio de internet".