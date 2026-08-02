El silencioso gasto del verano que te está quitando hasta 500 euros al año sin que te des cuenta

Las altas temperaturas vuelven a situar a España bajo los avisos por calor extremo. La nueva ola de calor ha dejado máximas por encima de los 40 grados en numerosos puntos del país y registros históricos en varias localidades.

En este contexto, beber suficiente agua deja de ser un simple hábito saludable para convertirse en una necesidad casi imperativa. Los especialistas advierten de que una hidratación insuficiente puede favorecer la aparición de deshidratación y golpes de calor, una afección potencialmente grave que puede comprometer el funcionamiento de órganos vitales.

Pero mantenerse hidratado también tiene un coste que muchos hogares apenas perciben. Comprar una botella de agua cada día parece un gasto insignificante. Pero, sumado durante todo el año, puede llegar a suponer hasta 500 euros por persona, una cifra muy superior a lo que costaría consumir la misma cantidad de agua del grifo.

De 500 euros a menos de dos al año

Los datos de la Encuesta sobre el suministro y saneamiento del agua del Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan que el consumo medio en los hogares españoles en 2024, el último año en que se tienen registros, fue de 128 litros por habitante y día, mientras que el coste medio del suministro y saneamiento del agua se situó en 2,02 euros por metro cúbico.

Traducido a litros, esa cantidad de agua del grifo cuesta alrededor de 0,002 euros. Con ese precio, una persona que beba dos litros diarios (los recomendados) consumiría aproximadamente 730 litros al año, lo que supondría un gasto de apenas 1,47 euros anuales si toda esa agua procediera del grifo.

La diferencia es notable cuando se opta por agua embotellada. Si el litro cuesta 0,30 euros, el desembolso anual asciende a 219 euros. Con un precio de 0,50 euros por litro, el gasto alcanza 365 euros y, si el agua se compra a 0,70 euros el litro -la cifra que se considera la habitual una cifra no necesariamente excesiva- , la factura supera los 510 euros al año.

Una botella de agua mineral en un supermercado. / EFE/ Andy Rain

Perfectamente apta para el consumo

A pesar del importante ahorro económico que supone, una parte significativa de la población continúa evitando el agua del grifo. Según una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que toma datos del 2024, el 41% de los españoles no beben agua del grifo en casa, mientras que uno de cada cuatro solo la utiliza para cocinar.

La organización explica que detrás de esa decisión suelen encontrarse cuestiones relacionadas con el sabor, el olor, la dureza del agua o la costumbre, más que motivos sanitarios.

De hecho, la OCU recuerda que el agua suministrada en España está sometida a estrictos controles de calidad y, salvo excepciones puntuales, es perfectamente apta para el consumo.

Cuestión de costumbres

A ese gasto doméstico se suma otro muy habitual durante el verano: el consumo fuera de casa. Desde abril de 2022, la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular establece que los establecimientos del sector de la hostelería y la restauración deben ofrecer agua no envasada de forma gratuita a los consumidores que la soliciten.

La medida busca reducir el consumo de envases de un solo uso y fomentar hábitos de consumo más sostenibles. Sin embargo, muchos consumidores siguen desconociendo este derecho o, simplemente, continúan prefiriendo una botella de agua.

La propia OCU recuerda que, aunque los establecimientos están obligados a ofrecer agua del grifo sin coste, España sigue siendo habitual que, al pedir agua, el camarero sirva directamente una botella de agua mineral, algo que contribuye a mantener un gasto recurrente que podría evitarse en muchas ocasiones.

El resto de países europeos

La situación contrasta con la de los otros países europeos, donde pedir agua del grifo forma parte de la cultura de la restauración. En Francia, la normativa obliga a los restaurantes a servir gratuitamente agua potable a los clientes que consumen una comida desde el primer momento y, además, exige que esta posibilidad se comunique si se desconoce.

Asimismo, pedir una jarra de agua del grifo es una práctica completamente normalizada y habitual en el Reino Unido, donde también existe una obligación legal al respecto.

Los establecimientos con licencia para vender bebidas alcohólicas deben proporcionar agua del grifo gratuita siempre que el cliente la solicite.

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Lo cierto es que en buena parte del Europa, como Italia, Bélgica o Dinamarca, el agua del grifo suele ofrecerse con naturalidad, aunque en España continúe predominando el consumo de agua embotellada.