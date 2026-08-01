Meridia amplía su presencia en España con la compra del hotel Ibis Alcorcón Tresaguas de Madrid

La gestora de fondos de inversión Meridia anunció el viernes la adquisición del hotel Ibis Alcorcón Tresaguas un establecimiento de 157 habitaciones ubicado en la localidad de Alcorcón, en el área metropolitana de Madrid.

La compañía fundada en 2006 por Javier Faus cierra así una operación con la que refuerza su flota de hoteles, alcanzando un total de 543 habitaciones en la capital repartidas entre esta y otras tres propiedades complementarias, según detalla la propia gestora en un comunicado.

La transacción, cuyo importe no ha sido divulgado y que contó con Uría Menéndez, Ernst & Young y Savills como asesores, forma parte del Fondo Meridia V y representa "un paso más en la estrategia de la firma para consolidarse como una plataforma líder de hoteles de servicio selecto en España", siendo este su quinto activo en Madrid.

Hotel Ibis Alcorcón Tresaguas

La nueva adquisición de Meridia, hasta ahora propiedad de Essendi, está situada junto al centro comercial TresAguas, cuenta tanto con conexiones por carretera como transporte público y está preparado para acoger la llegada de una clientela diversa, tanto de viajeros de negocios como de ocio. "Esta adquisición refleja la confianza de Meridia en el segmento de la hostelería de servicio selecto en España", ha afirmado el socio de la división inmobiliaria de la compañía, Víctor Iborra.

Tal como ha anunciado Meridia, el establecimiento seguirá funcionando bajo la marca Ibis –mediante un acuerdo de franquicia con Accor–, mientras que la operadora Continuum Hospitality Group se encargará de la gestión. "Estamos orgullosos de enriquecer nuestra colaboración en la gestión de activos con Meridia mediante este proyecto estratégico de valor añadido en Alcorcón", han celebrado Jean-François Mabrut y Eduardo Irigoras Olabarria, socios fundadores de Continuum Hospitality Group.

Con esta compra, Meridia ha anunciado también que llevará a cabo un programa de renovación con el fin de "modernizar las habitaciones y las áreas comunes, mejorar la experiencia de los huéspedes y optimizar el desempeño de sostenibilidad del activo".

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El sector inmobiliario, principal motor de Meridia

Según datos recogidos por EFE, Meridia gestiona actualmente más de 1.000 millones de euros en activos. La gestora centra su actividad principalmente en el sector inmobiliario, combinando diversificación geográfica con escala operativa y proporcionando una sólida base para el crecimiento futuro en el segmento.