Macrooperación de 1.500 millones para comprar Gran Via 2, La Vaguada y otros seis centros comerciales en España

Gran Via 2 y La Vaguada cambiarán de manos en una de las mayores operaciones inmobiliarias del año en España. El fondo soberano de Noruega, uno de los mayores inversores institucionales del mundo, y la compañía portuguesa Sonae Sierra han acordado la compra de ocho centros comerciales por un valor bruto aproximado de 1.500 millones de euros.

Norges Bank Investment Management (NBIM) y Sonae Sierra han constituido una sociedad conjunta ibérica para adquirir esta cartera, que suma más de 250.000 metros cuadrados de superficie bruta alquilable. Según ha informado Sonae Sierra en un comunicado, se trata de "centros comerciales consolidados, localizados en áreas urbanas con un elevado poder adquisitivo".

La cartera, vendida por la Sociedad General Inmobiliaria de España (LSGI), está integrada por Gran Via 2, en L’Hospitalet de Llobregat; La Vaguada, Gran Plaza 2, Plaza Norte 2, Plaza Río 2, Plaza Moraleja 2 y Plaza Loranca 2, en la Comunidad de Madrid, y Plaza Mar 2, en Alicante.

El acuerdo se ha firmado este 31 de julio de 2026, aunque la operación todavía está pendiente de la autorización de las autoridades de competencia y del cumplimiento de las condiciones habituales en este tipo de transacciones. La nueva sociedad también estudiará futuras inversiones. Según recoge el comunicado conjunto de ambas empresas,, "analizará de forma selectiva nuevas oportunidades de inversión en centros comerciales de la Península Ibérica que se ajusten a su perfil estratégico y de rentabilidad".

Uno de los mayores fondos soberanos del mundo

Norges Bank Investment Management gestiona el Government Pension Fund Global, el fondo soberano noruego creado para invertir a largo plazo los ingresos procedentes de la explotación de petróleo y gas del país. Al cierre de 2025, el fondo alcanzaba un valor de 21,27 billones de coronas noruegas y mantenía inversiones en miles de empresas de todo el mundo, lo que lo sitúa entre los mayores inversores institucionales internacionales.

El fondo noruego también cuenta con una presencia relevante en España, tanto mediante participaciones empresariales como a través de inversiones inmobiliarias. Con esta operación, ha reforzado su exposición al negocio de los centros comerciales europeos. "Esta transacción refuerza nuestra exposición al sector inmobiliario comercial en Europa y está en línea con nuestra estrategia de inversión junto a operadores especializados", ha afirmado Jayesh Patel, corresponsable para Europa del área inmobiliaria de Norges Bank Investment Management, en el comunicado difundido por Sonae Sierra.

El directivo también ha destacado la trayectoria de su nuevo socio en el mercado ibérico. "Estamos muy satisfechos de haber establecido esta asociación con Sonae Sierra, que cuenta con una plataforma sólida y una trayectoria consolidada en la Península Ibérica. Estamos entusiasmados por trabajar conjuntamente con su equipo", ha añadido.

Sonae Sierra asumirá la gestión

El socio operativo de la alianza será Sonae Sierra, filial inmobiliaria del grupo portugués Sonae, una de las principales compañías de Portugal. Sonae cotiza en bolsa, aunque mantiene una estructura de control familiar: Efanor posee el 53% del capital, mientras que Duarte Paulo Teixeira de Azevedo preside el consejo y Cláudia Azevedo ocupa el cargo de consejera delegada.

Sonae Sierra se encargará de gestionar los ocho activos. Paralelamente, la compañía ha acordado adquirir el 100% de SCCE, la plataforma que administra actualmente los centros incluidos en la operación y otros diez complejos comerciales propiedad de terceros. SCCE cuenta con un equipo de más de 130 empleados, que se incorporará a la plataforma operativa de Sierra en España. Una vez cerrada la transacción, la compañía gestionará 73 centros comerciales en ocho países y alcanzará un volumen de 8.500 millones de euros en activos bajo gestión.

"Las alianzas a largo plazo con inversores institucionales de referencia, que comparten nuestra visión y se basan en una alineación total de intereses, en la confianza y en la transparencia, han sido fundamentales para el crecimiento de Sierra", ha afirmado Luís Mota Duarte, consejero delegado adjunto y responsable ejecutivo del área de Gestión de Inversiones de Sonae Sierra. Mota Duarte ha señalado además que "NBIM se encuentra entre los inversores más respetados del mundo y adopta un enfoque similar al nuestro, por lo que estamos muy satisfechos de haber establecido esta asociación".

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El directivo también ha valorado la incorporación de los trabajadores de la plataforma adquirida. "Estamos deseando dar la bienvenida al equipo de SCCE, que reforzará todavía más nuestra plataforma operativa en España", ha concluido.