José, el capitán de yate que vive en una furgoneta: "Vivo aquí para poder mantenerme luego en invierno"

Si por algo se conoce la isla de Ibiza es por su alto nivel de vida, el lujo y las facilidades que posee. Sin embargo, a veces los salarios más altos o importantes puestos de trabajo no pueden compensar el elevado coste de vida en el territorio.

Por ello, hay trabajadores que recurren a modalidades alternativas de vivienda, como pueden ser las furgonetas o las autocaravanas. Un ejemplo claro es el de José, capitán de 'megayate', valorando en seis millones de euros.

Vivir en una furgoneta para poder mantenerse

Durante seis meses al año dirige una embarcación de lujo, pero cada vez que termina su jornada regresa a la furgoneta, valorada en 4.000 euros, en la que vive.

En este caso, tomó la decisión en vista de los precios de la vivienda, que le costaban una gran parte de su sueldo, sobre todo en temporada alta. "Los ingresos son buenos, pero si se te va la mitad del sueldo en un alquiler, no merece la pena venir a la isla", critica el trabajador.

A pesar de tener un gran puesto de responsabilidad, ejerciendo como capitán de barco, asegura que no le compensa pagar un alquiler entre los 2.500 y 3.000 euros al mes. Como resultado, ha elegido el espacio limitado de la furgoneta como su hogar. "Vivo aquí para poder mantenerme luego en invierno", admite.

Precios de la vivienda 'prácticamente inasumibles'

Si comprobamos los datos, una habitación en un piso compartido puede superar los 1.000 euros mensuales, llegando hasta los 1.300 en algunos casos. Por otra parte, el alquiler de pisos con una habitación ronda los 2.000 euros al mes.

En su caso concreto, las viviendas más cercanas al puerto se pueden situar entre los 2.500 y 3.000 euros durante la temporada de verano.

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Con todo ello, esta es la situación de muchos trabajadores en la isla, que ven casi imposible los costes de vida y el acceso a la vivienda. Como resultado, algunos jóvenes como José deciden vivir en una furgoneta para poder acumular ahorros, evitando que la mayoría de sus ingresos acaben únicamente en la vivienda.