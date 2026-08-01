Turismo ciclista
La hostelería de Girona alerta de que limitar el cicloturismo perjudica la economía local y la proyección internacional
La entidad considera que el cicloturismo genera un importante retorno económico y posiciona a Girona como un destino de referencia internacional
Josep Coll
La Asociación de Hostelería ha criticado la medida municipal que afecta al cicloturismo y ha pedido al Ayuntamiento de Girona que la reconsidere. El equipo de gobierno (Guanyem y ERC) tiene como objetivo limitar las licencias de establecimientos de estas características en la ciudad. La entidad considera que esta decisión "envía un mensaje contrario a un modelo de turismo que ha demostrado generar un importante retorno económico y posicionar a Girona como un destino de referencia internacional".
Según la asociación, el cicloturismo es "un ejemplo de turismo de calidad", con visitantes que suelen tener un gasto elevado, viajan durante buena parte del año y contribuyen a desestacionalizar la demanda. La entidad defiende que este perfil no solo beneficia a los alojamientos y las tiendas especializadas, sino también a restaurantes, cafeterías, comercios, empresas de transporte y guías turísticos.
El sector reclama diálogo y defiende el impacto económico del cicloturismo
La asociación recuerda que "el turismo es, por definición, una actividad transversal" y sostiene que limitar una actividad de este tipo puede tener consecuencias sobre el conjunto del tejido económico. Por ello, reclama "una reflexión más amplia y consensuada con todos los agentes implicados".
El sector defiende "un modelo de crecimiento equilibrado, ordenado y sostenible", pero considera que las políticas públicas también deben proteger las actividades que generan riqueza, empleo y proyección internacional. En este sentido, pide al consistorio que abra un espacio de diálogo con los sectores afectados.
"Girona se ha consolidado internacionalmente como un destino de referencia para el ciclismo", concluye la entidad, que define este posicionamiento como "un activo estratégico que hay que proteger y potenciar, no limitar".
Fuente: Diari de Girona
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