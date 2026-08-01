La Generalitat licita por 447 millones de euros las obras de la variante de Les Preses y Olot

La Generalitat ha licitado por 447,2 millones de euros las obras de construcción de la variante de Les Preses y Olot, un proyecto que ha generado un largo debate en el territorio y que permitirá completar el eje viario entre Vic y Olot por Bracons. El Gobierno prevé que las obras comiencen en la primavera de 2027 y tengan un plazo de ejecución de 55 meses, aproximadamente cuatro años y medio.

La variante concentra la mayor parte de los 502,7 millones de euros en obra pública que el Gobierno ha licitado este viernes. Este paquete forma parte de los 1.429 millones de euros que la Generalitat prevé licitar a lo largo de 2026, una cifra un 17% superior a la del año pasado y que, según el ejecutivo catalán, representa el mayor volumen de inversión de los últimos cinco años.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado estas inversiones durante la comparecencia de balance del curso político. De los 1.429 millones previstos para este año, 416 millones ya han sido licitados, 502,7 millones corresponden al paquete anunciado este viernes y los 510,1 millones restantes deberían licitarse antes de finalizar 2026. El Gobierno señala que el volumen global es un 89% superior al de 2022.

"Una reivindicación histórica"

La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha calificado la variante como "una reivindicación histórica" y ha asegurado que se ha diseñado siguiendo «los máximos estándares de integración de la infraestructura en un entorno protegido».

Según la Generalitat, la nueva vía permitirá desviar gran parte del tráfico de paso que actualmente circula por el interior de Les Preses y Olot. Las estimaciones del ejecutivo indican que la circulación podría reducirse entre un 60% y un 90% en Les Preses, según el tramo, y alrededor de un 30% en la avenida de Sant Jordi de Olot.

Paneque ha defendido que esta actuación contribuirá a mejorar la movilidad, la seguridad vial y la calidad de vida de la población."Es una actuación muy relevante para la movilidad local y comarcal, así como para las comarcas gerundenses", ha afirmado la consejera, quien ha señalado que la Generalitat ha trabajado el proyecto junto con diversos agentes del territorio.

Once kilómetros entre la Vall d'en Bas y Olot

La variante tendrá una longitud de once kilómetros y contará principalmente con un carril por sentido. El trazado comenzará en la actual rotonda del polígono de la Serra, en la Vall d'en Bas, donde confluyen las carreteras C-63, C-37 y C-152, y finalizará en la autovía A-26, en Olot. Cerca del 40% del recorrido discurrirá por túneles o tramos soterrados. El principal será un túnel de casi 2,5 kilómetros bajo la sierra de Sant Valentí de la Pinya. También está previsto construir un tramo soterrado de 900 metros bajo los terrenos cultivables de la cooperativa Verntallat y un falso túnel de 230 metros en la zona industrial del Pla de Baix, en Olot.

El proyecto incluye además un viaducto de 540 metros sobre el río Fluvià, al sur del túnel de la Pinya, otro viaducto de 500 metros sobre la riera de Riudaura, en el término municipal de Olot. La Generalitat asegura que, para el primero, se ha elaborado un estudio específico de integración paisajística y protección acústica.

La infraestructura contará con siete enlaces para conectarla con las zonas habitadas, la red viaria del entorno y diversos puntos estratégicos, entre ellos el Hospital de Olot y Comarcal de la Garrotxa.

Medidas de integración y compensación ambiental

El proyecto incorpora diversas medidas ambientales y paisajísticas con el objetivo de reducir el impacto de la nueva carretera.

Entre las actuaciones previstas figura la construcción de tres ecoductos en Torre d'en Llunes, les Coromines y la Garrinada, destinados a facilitar el paso de la fauna.

Paralelamente, la Generalitat ha impulsado varios proyectos complementarios de compensación ambiental, movilidad sostenible y urbanización. Estas actuaciones supondrán una inversión adicional de 20 millones de euros e incluirán, entre otras medidas, la compra del volcán de la Garrinada, tal y como establece la declaración de impacto ambiental.

Además de la variante, el paquete licitado este viernes incluye 13,5 millones de euros para mejorar la seguridad vial en la C-37 entre Manlleu y Torelló, 25 millones de euros para el corredor de autobús rápido entre Blanes y Lloret de Mar, 10 millones de euros para la variante de Seròs, ntre otras actuaciones complementarias.

Noticias relacionadas

Por su parte, Illa ha defendido que el volumen de licitaciones demuestra que "Catalunya está en marcha" y ha vinculado el impulso de las inversiones a la aprobación de los presupuestos de la Generalitat para 2026, los primeros que han salido adelante en más de tres años.

Fuente: Diari de Girona