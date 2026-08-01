Dos Finetwork, dos webs y una guerra por el mismo nombre: el insólito caso nacido en Alicante

Entrar en finetwork.com y en finetwork.es produce una sensación desconcertante. Las dos páginas utilizan el nombre Finetwork, ofrecen tarifas móviles similares y se presentan ante el consumidor como una compañía de telecomunicaciones de bajo coste. Sin embargo, detrás de cada web hay actualmente una empresa diferente.

La dirección terminada en .com corresponde a Wewi Mobile, la sociedad con sede en Elda que desarrolló la operadora alicantina conocida hasta ahora por los clientes. La web acabada en .es pertenece a la nueva oferta lanzada por Vodafone bajo la fórmula “Finetwork by Lowi”, gestionada mediante los sistemas tecnológicos y comerciales del grupo.

No se trata de una copia fraudulenta ni de una página creada para engañar a los usuarios. Las dos pueden comercializar servicios con ese nombre durante este periodo transitorio. La explicación se encuentra en una batalla empresarial y judicial que ha terminado separando dos elementos que normalmente van unidos: la compañía que operaba Finetwork y la propiedad legal de la marca Finetwork.

La Finetwork alicantina sigue en el dominio .com

La empresa que los clientes conocían hasta ahora continúa operando desde finetwork.com. En el aviso de la propia página se indica expresamente que los servicios son prestados por Wewi Mobile S.L., cuya dirección de contacto se encuentra en la calle San Luis de Cuba de Elda.

Esta Finetwork mantiene ofertas de móvil, fibra, televisión y paquetes convergentes. Sigue atendiendo a sus clientes y permite contratar nuevas líneas con normalidad mientras conserva el derecho temporal de utilizar la denominación.

Sede de Finetwork en Elda. / TAT Photo

Wewi nació y creció como operador móvil virtual. Esto significa que podía comercializar sus propias tarifas y atender a sus abonados, aunque utilizaba las infraestructuras de otras compañías para prestar la cobertura. Vodafone era precisamente uno de sus principales proveedores mayoristas y le facilitaba acceso a sus redes fija y móvil.

Por tanto, que la Finetwork alicantina emplee cobertura de Vodafone no significa que sea una simple marca de Vodafone. Wewi Mobile y Vodafone eran sociedades diferentes, unidas mediante contratos comerciales que acabaron dando origen a una deuda y a una compleja disputa por el control de la empresa.

Vodafone abre una segunda Finetwork

Vodafone comenzó este 27 de julio a vender sus propias tarifas bajo el nombre Finetwork a través de finetwork.es. Su propuesta inicial incluye tres planes móviles con llamadas ilimitadas: 25 GB por cinco euros al mes, 50 GB por siete euros y 100 GB por nueve euros. La compañía prevé añadir posteriormente servicios de fibra.

En las condiciones de la nueva página aparece la expresión “Finetwork by Lowi”. Aunque se presenta como una enseña diferenciada, su funcionamiento se apoya en una de las plataformas de Vodafone y en la misma red que utiliza Lowi, su marca de bajo coste.

Por eso, describirla simplemente como una “marca blanca” puede servir para entenderla de manera coloquial, pero no resulta completamente preciso. Es una marca propiedad de Vodafone comercializada mediante su estructura, con una oferta prácticamente paralela a la de la Finetwork gestionada por Wewi.

El resultado es algo prácticamente inédito en las telecomunicaciones españolas: dos operadores distintos compiten temporalmente con el mismo nombre, una situación nunca vista hasta ahora en el sector nacional.

Cómo puede Vodafone usar una marca creada por otra empresa

La clave está en que la propiedad de una sociedad y la titularidad de una marca no son necesariamente lo mismo.

Vodafone no controla actualmente Wewi Mobile después de que la Audiencia Provincial de Alicante anulase el primer plan con el que había tomado la mayoría de su capital. Sin embargo, sí figura como propietaria de la marca registrada Finetwork ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

La transferencia se produjo mediante un acuerdo directo con Pascual Pérez, fundador de la operadora, y quedó validada por la OEPM el 6 de abril de 2026. Esto permite a Vodafone explotar comercialmente el nombre aunque la sociedad alicantina haya vuelto a manos de sus anteriores accionistas.

La situación puede resumirse así: Wewi conserva la empresa que prestaba los servicios y su base de clientes, pero Vodafone se quedó con el nombre bajo el que esa compañía era conocida.

La Justicia de Alicante anuló la primera toma de control

El conflicto se agravó en 2025, cuando Wewi atravesó problemas financieros y acumuló una deuda importante con Vodafone por el uso mayorista de sus redes.

Un plan de reestructuración permitió a Vodafone convertir parte de lo que se le debía en acciones y tomar más del 90 % de la sociedad alicantina. La operación valoraba la adquisición en aproximadamente diez millones de euros y supuso la sustitución de la anterior dirección.

Archivo - Fachada de una tienda de Finetwork, a 2 de enero de 2025, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Los socios fundadores recurrieron y la Audiencia Provincial de Alicante declaró ineficaz el plan en abril de 2026. El tribunal concluyó que se había utilizado un procedimiento reservado a planes consensuados, aunque existía una oposición expresa de los propietarios, y reprochó que no se aportara una valoración técnica suficientemente sólida de la empresa en funcionamiento.

La sentencia ordenó revertir la ampliación de capital y devolvió el control de Wewi a sus anteriores accionistas. Vodafone calificó la decisión de “inaudita y sorprendente” y anunció que acudiría al Tribunal Constitucional.

Ese fallo devolvió la empresa, pero no anuló automáticamente la transferencia de la marca registrada. De ahí nace la peculiar situación actual.

La convivencia terminará el 10 de octubre

Las dos Finetwork no permanecerán indefinidamente en el mercado. Vodafone comunicó a Wewi un plazo de cuatro meses para dejar de emplear la denominación, contado desde el 10 de junio.

Salvo que las partes alcancen un acuerdo o se produzca una nueva resolución, la operadora alicantina deberá abandonar el nombre Finetwork el 10 de octubre de 2026. A partir de entonces, Vodafone pretende ser la única compañía que comercialice servicios con esa marca.

La desaparición del nombre no implica necesariamente que Wewi tenga que cerrar. Podría seguir operando con otra identidad comercial, alcanzar un acuerdo con Vodafone o integrarse en una nueva estructura empresarial. La dificultad es que perder una marca reconocida puede afectar a su capacidad para captar clientes, conservar distribuidores y competir en un mercado tan agresivo como el de las tarifas de bajo coste.

Vodafone todavía intenta quedarse con Wewi

La batalla no se limita al nombre. Vodafone ha presentado un segundo plan de reestructuración con el objetivo de tomar el control accionarial de Wewi Mobile.

En esta ocasión cuenta con el respaldo de otros acreedores, entre ellos el operador mayorista de fibra Onivia y la empresa de atención al cliente Be Call. El mecanismo consistiría nuevamente en convertir deudas pendientes en participaciones de la sociedad.

Imagen de la sede de Finetwork en Elda. / INFORMACIÓN

No sería, por tanto, una compraventa convencional en la que una empresa ofrece un precio y la otra acepta voluntariamente. Se trata de un procedimiento de reestructuración de una sociedad endeudada en el que los acreedores intentan capitalizar sus créditos y asumir el control.

Vodafone sostiene que esta solución permitiría estabilizar el negocio y asegurar su continuidad. Los actuales responsables de Wewi denuncian, por su parte, una estrategia de presión destinada a quedarse con la operadora. Ambas partes mantienen además acciones judiciales cruzadas.

Qué debe mirar un cliente antes de contratar

Durante este periodo resulta especialmente importante comprobar la dirección de la página desde la que se contrata:

finetwork.com: servicios prestados por Wewi Mobile, la operadora alicantina.

servicios prestados por Wewi Mobile, la operadora alicantina. finetwork.es: servicios comercializados por Vodafone bajo “Finetwork by Lowi”.

Aunque las tarifas y la imagen puedan parecer similares, el contrato, la atención al cliente, los sistemas de facturación y la empresa responsable no son los mismos. Las nuevas altas realizadas en el dominio .es quedan dentro de la estructura de Vodafone; las contrataciones del .com continúan vinculadas a Wewi.

Los clientes actuales de la Finetwork alicantina no pasan automáticamente a Vodafone por el simple hecho de que esta haya estrenado otra web. Cualquier migración, cambio contractual o modificación de la identidad del prestador tendría que ser comunicada conforme a las reglas aplicables a los servicios de telecomunicaciones.

Una marca, dos operadores y una explicación legal

La paradoja no consiste exactamente en que la Justicia haya reconocido dos propietarios simultáneos de la misma marca. Vodafone es actualmente su titular registral, mientras que Wewi dispone de un periodo temporal para seguir utilizándola antes de cesar en su uso.

Lo extraordinario es que, durante esos meses, el titular de la denominación haya decidido lanzar una oferta propia mientras la empresa que la popularizó continúa vendiendo con ella.

Así se ha llegado a dos Finetwork perfectamente visibles para el consumidor: una en Elda, con la dirección .com y el negocio histórico; otra gestionada por Vodafone, con la dirección .es y la infraestructura de Lowi. Y, al mismo tiempo, una de ellas intenta hacerse con el control societario de la otra.

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