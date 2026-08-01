Natalie y Michael, padres de 6 hijos, revelan cómo es su día a día viviendo en la selva: "Aquí ayudamos con la educación de los niños desde casa"

En el corazón de la selva ecuatoriana, lejos del bullicio y de las rutinas dictadas por el reloj, una familia ha optado por crear una forma de vida radicalmente diferente. Sin horarios rígidos ni reglas establecidas desde el exterior, su día a día avanza al ritmo de la naturaleza, la colaboración familiar y un modelo de aprendizaje más libre, práctico y estrechamente vinculado con el entorno.

Los encargados de documentarlo han sido Josué y Elie, una pareja de ecuatorianos que en su canal de YouTube @josueyeli comparten sus viajes por todo el país, conociendo nuevas zonas y nuevas formas de vida, principalmente alejadas de las grandes ciudades y aisladas de la sociedad.

De Estados Unidos a Napo, Ecuador

En uno de sus últimos vídeos, esta pareja visita a la familia Porter, que tiene estilo de vida autosustentable en medio de la selva amazónica ecuatoriana. A través de la agricultura, la crianza de animales y la educación en casa, cada integrante desempeña labores diarias esenciales. Esta familia se mudó desde Estados Unidos hasta la provincia de Napo, ubicada en Ecuador.

Para empezar, la familia expone cuáles son las labores de los más pequeños de la casa: "Mientras el sol despierta en la selva, los más pequeños saben la misión del día: cosechar frutas, aprender en casa, preparar la tierra y cuidar a los animales".

Familia con seis hijos

Al ser una familia con seis hijos, deben organizarse y repartirse las tareas. En este caso, los dos hermanos mayores, Tommy y Jerry, se encargan de la mayor parte de obligaciones, como ordeñar a las vacas por las mañanas. "Yo ordeño a la vaca en la mañana, la llevo a pastar y la ordeño en la tarde. El próximo día Tommy lo hace todo y yo no tengo que cuidar la vaca", explica Jerry, el segundo hermano más mayor.

Tommy y Jerry ordeñando a una vaca, en medio de la selva. / Youtube / josueyeli

Aparte de ser los encargados de las vacas, Tommy y Jerry tienen un hobby: crear sus propias herramientas y armas como arcos con sus flechas y hondas. De hecho, las hondas son herramientas muy antiguas que se usan para lanzar piedras a gran velocidad. "Yo he hecho este arco y estas flechas, hasta las puntas metálicas", explica Jerry.

Mantienen alimentación normal

A pesar de vivir en medio de la selva, la familia sigue manteniendo una alimentación normal. Por ejemplo, en el vídeo se puede ver cómo los Porter están desayunando unos gofres con mermelada casera. Además, al haber sido criados en la selva, los niños no tienen miedo de los animales y siempre juegan con ellos. "Estábamos comiendo y Jerry dice: 'Miren, una lombriz gigante'. Qué impresionante, nunca había visto algo así", expone Josué, mientras desayuna.

Otro de los miembros más importantes de la familia es la abuela, que se llama igual que su nuera. "Yo a veces cocino con Natalie [la madre de los seis niños], a veces hago croché o esas cosas, porque a veces me aburro. Estoy jubilada, entonces no hay mucho trabajo que hacer y encima tengo a mi familia, que siempre quiere ayudar", explica la abuela Natalie que, junto con su marido Michael, es la más mayor de los 10 miembros de la familia.

Estudio desde casa

Uno de los puntos que más sorprende es que los niños, al estar en medio de la selva, estudian en casa. Justamente, entre la madre, llamada Natalie, y la propia abuela, que se llama igual, ayudan a los niños a aprender desde casa. "En los Estados Unidos, por 26 años, yo trabajé en una escuela de matemáticas y ciencias como profesora. Entonces aquí yo ayudo a Natalie con la educación de los niños desde casa".

La pizarra en la que estudian los hijos de la familia Porter. / YouTube / josueyeli

La pareja finaliza el vídeo dejando una conclusión muy clara: "Todo lo que aprendimos aquí, en la selva, es algo tan increíble que todos deberíamos replicarlo en nuestras familias. Deberíamos practicarlo en nuestro día a día, sobre todo la unión familiar y cómo organizarse para que cada uno haga un trabajo".