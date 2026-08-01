Bernat (40 años), después de estar en prisión, construyó una cabaña autosuficiente por 0€: "En la cárcel te encuentras a ti mismo, pero por obligación"
El hombre vive de la recolecta de setas, de plantas medicinales y de todo el material que recicla
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Bernat, de 40 años, pasó algo más de tres años en prisión tras una adolescencia marcada por malas decisiones, consumo de drogas y el mundo del tráfico, pero hoy vive rodeado de montañas y bosques, donde está restaurando una cabaña construida con palets de madera y reconstruyéndose a sí mismo desde cero.
Su historia, que ha contado en el canal de YouTube de Arnau Serrado, busca demostrar que incluso después de cometer errores graves, es posible cambiar el rumbo y encontrar un nuevo camino; en su caso, construir una cabaña autosuficiente con 0 euros. Su historia es curiosa y nos sirve para entender por qué puede ser un ejemplo para todos.
Bernat nació en una familia de recolectores y herbolarios, pero sus andanzas en el instituto dieron un giro a su vida que le llevó por un camino complicado. Tocó fondo, sufrió recaídas y vivió momentos muy duros durante su juventud, que hasta hicieron que terminara en prisión.
Símbolo de su nueva vida
La cabaña que está construyendo desde hace años con palets de madera es un símbolo de su nueva vida: reciclando materiales, viviendo de forma sencilla y reconectando con la naturaleza. Este proyecto le permite no solo tener un hogar, sino también reconstruirse a sí mismo desde cero.
A raíz de su gran cambio, Bernat se dedica íntegramente a construir un hogar completamente autosuficiente, rodeado de sus animales: "Tu construyes si tienes material o si tienes dinero para ir a comprar, pero si a ti te cogen y te meten solo en la montaña y te dicen: 'Va, ponte a construir, ponte a vivir, ponte a todo'... es mucho más complicado".
Sin ningún tipo de apoyo
También expone que su situación no es para nada la de un privilegiado, ya que no tiene ningún tipo de apoyo: "Yo no cobro ninguna ayuda ni nada. Yo vivo de la recolecta de setas, de plantas medicinales y de todo el material que reciclo. Yo me estoy haciendo todo este refugio con 0 euros".
En su situación tan complicada y sin ningún ingreso, Bernat tuvo que buscarse la vida: "No es lo mismo tener ahorrado un dinero para poder comprar una finca que no tener nada y empezar de cero. Sin dinero es complicado llegar a encontrar tu sitio y te pone muchos problemas. Mi objetivo al principio fue buscar unas ruinas, pero no una ruina que parezca una casa abandonada, sino una ruina en la que ya se ha derrumbado del todo la casa".
Estar desvinculado de lo material
Lo más curioso de Bernat es que asegura estar "totalmente desvinculado de lo material". Por este motivo se dedica a realizar todo tipo de construcciones alternativas, como puede ser la cabaña autosuficiente, en las ruinas, sabiendo que es posible que el dueño de ese terreno lo pueda echar en cualquier momento.
"Mucha gente me dice: 'Oh, pues te pones a hacer trabajo en un sitio y no sabes si te tendrás que ir a otro sitio'. Eso a mí me da igual; yo hago el trabajo a gusto y quedará para quien sea que lo necesite", expone Bernat, aceptando que puede estar ocupando un sitio que no le pertenece.
Denuncia por vivir en unas ruinas
De hecho, vivió una situación que terminó en los tribunales: "Me vinieron a denunciar, vinieron los forestales, me acordonaron todo con cintas y llamaron a los Mossos para el tema judicial. Eso lo hacen para intimidar a la persona y cohibirte de tu objetivo. Fui a juicio, salió la secretaria del juez y me dijo que no hacía falta ni que entrara, que el juez ya me había dado la razón. Me dijo que no estaba haciendo nada malo".
Bernat finaliza con una reflexión de su paso por la cárcel y de su adicción: "Ahora, habiendo visto el cambio que he hecho, puedo decir que en la cárcel te encuentras a ti mismo, pero por obligación. Los años que pasé en prisión y el hecho de llevar viviendo en estas ruinas más de 3 años me han hecho darme cuenta de que tengo que dejarme de esas tonterías. Y actualmente ya no consumo nada".
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