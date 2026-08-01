Vivienda
Aprobadas las bases para adjudicar 98 viviendas de alquiler asequible en Girona
La convocatoria está prevista para abrirse en el mes de septiembre y las viviendas están dirigidas a personas empadronadas en la ciudad de Girona
Redacción
El Ayuntamiento de Girona ha aprobado, mediante la Junta de Gobierno Local, las bases que regularán la adjudicación de dos promociones de viviendas de protección oficial en régimen de alquiler asequible, situadas en Can Gibert del Pla y en Domeny. Se trata de 98 viviendas que estarán destinadas a personas empadronadas en la ciudad de Girona. El 65 % de las viviendas estarán reservadas para jóvenes y también se han establecido cupos para colectivos específicos. Está previsto que la convocatoria para presentar las solicitudes se abra durante el mes de septiembre.
Estas dos nuevas promociones se incorporan a la estrategia Misión Vivienda, impulsada por el consistorio para implementar el Plan Local de Vivienda y situar a Girona como un referente en el desarrollo de políticas para mejorar el acceso a la vivienda.
La promoción de Can Gibert del Pla está situada en los números 72-74 de la calle de les Agudes y dispondrá de 50 viviendas con plaza de garaje en régimen de alquiler, destinadas exclusivamente a personas jóvenes de hasta 34 años, inclusive. La promoción de Domeny está situada en los números 23-25 y 27-29 de la calle de la Riera Bullidors y consta de 48 viviendas con plaza de garaje y trastero, distribuidas en dos bloques.
Fuente: Diari de Girona
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