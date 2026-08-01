Cierre histórico
Jean Pierre Bua bajará la persiana tras casi cuatro décadas como referente de la moda en Barcelona
La histórica tienda multimarca, pionera en introducir firmas internacionales en España, cerrará sus puertas el 22 de agosto tras 38 años de actividad
El Periódico
Barcelona perderá uno de sus establecimientos de moda más emblemáticos. La tienda multimarca Jean Pierre Bua, situada en la avenida Diagonal, cesará su actividad el próximo 22 de agosto, poniendo fin a una trayectoria de 38 años vinculada al diseño internacional. Según ha informado Modaes, no han trascendido los motivos que han llevado al cierre del negocio.
La firma comunicó la decisión a su clientela a través de un mensaje en el que agradece el recorrido vivido en la ciudad. "Barcelona ha sido el escenario de nuestros mejores años", señala el comunicado, en el que también afirma que ha llegado el momento de cerrar una etapa marcada por el estilo y la complicidad con sus clientes.
Un referente de la moda internacional
El proyecto nació en 1988 de la mano de Jean Pierre Bua y Luis Balagué, quienes abrieron el establecimiento en el número 469 de la avenida Diagonal. Desde sus inicios, el espacio destacó por introducir en España marcas internacionales de prestigio, convirtiéndose en uno de los primeros puntos de venta en Barcelona de firmas como Jean Paul Gaultier, Dries Van Noten o Yohji Yamamoto.
Además de su selección de marcas, la tienda adquirió notoriedad por su propuesta arquitectónica. El interiorismo original fue diseñado por Eduard Samsó, mientras que en 2002, debido al crecimiento del negocio, se inauguró un segundo espacio contiguo, bautizado como Jean Pierre Symbol y concebido por Margot Viarnés.
Hasta su cierre, el establecimiento ha mantenido una oferta formada por firmas de moda premium tanto en tienda física como en su canal online, entre ellas Axel Arigato, Ermanno Scervino, Dries Van Noten, Lanvin, Maison Margiela y Paul Smith.
La desaparición de Jean Pierre Bua se suma a la de otros comercios históricos de Barcelona que han bajado la persiana en los últimos años, como Conti, que llegó a contar con ocho tiendas.
En este contexto, el comercio multimarca continúa perdiendo peso en el mercado español. En 2025, estos establecimientos representaron únicamente el 7% de la facturación total del sector de la moda. Además, las ventas de las tiendas independientes descendieron más de un 20% respecto al año anterior, reduciendo su cuota de mercado desde el 9% registrado en 2024, según los datos del informe 'El Comercio Textil' en Cifras 2025, elaborado por Acotex.
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