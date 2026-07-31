Unicaja gana 631 millones hasta junio, un 7,1% más

Unicaja obtuvo un beneficio neto de 361 millones de euros en el primer semestre, un 7,1% más que un año antes, apoyado en el crecimiento del margen de intereses, según ha comunicado el banco este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El margen de intereses creció un 1,7%, hasta los 755 millones de euros, mientras que las comisiones netas repuntaron un 2,6% impulsadas por el avance del las comisiones procedentes de fondos de inversión.

Las subscripciones a fondos de inversión crecieron un 3,9% en comparación con el primer trimestre de 2025, hasta los 468 millones de euros.

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