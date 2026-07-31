Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ceuta MelillaItaliaPedro SánchezAliança CatalanaHuelga RodaliesElecciones CatalunyaIncendiosPolicíaFélix BolañosMarc Giró
instagramlinkedin

Resultados empresariales

Unicaja gana 631 millones hasta junio, un 7,1% más

El banco dispara su dividendo un 28% y abonará 8,44 euros por título

Unicaja

Unicaja / UNICAJA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Monique Zamora Vigneault

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Unicaja obtuvo un beneficio neto de 361 millones de euros en el primer semestre, un 7,1% más que un año antes, apoyado en el crecimiento del margen de intereses, según ha comunicado el banco este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El margen de intereses creció un 1,7%, hasta los 755 millones de euros, mientras que las comisiones netas repuntaron un 2,6% impulsadas por el avance del las comisiones procedentes de fondos de inversión.

Las subscripciones a fondos de inversión crecieron un 3,9% en comparación con el primer trimestre de 2025, hasta los 468 millones de euros.

Noticias relacionadas

[Noticia de última hora, habrá actualización en breve]

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. García-Page rechaza el indulto a Laura Borràs: 'No podemos indultar la corrupción, aunque sea con agostidad
  2. El caso de Leyla Kazim, la mujer que no hizo nada en el trabajo durante un año: 'Dejé de trabajar para ver cuánto tardaría alguien en darse cuenta
  3. Eclipse solar 2026: horario, cuánto durará y mejores ciudades para verlo
  4. El Ayuntamiento de Ripoll contrata a una hija de la alcaldesa Sílvia Orriols como policía local: 'No permitiré que se la acuse de ser una enchufada
  5. PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP cierran una reforma del reglamento del Parlament para blindar las sanciones por discursos de odio
  6. ¿Dónde se verá mejor el eclipse este 12 de agosto? Buscador de los sitios más espectaculares de España
  7. Llamarse Meritxell Serret o Marta Rovira no es lo mismo para el Supremo que Aldama
  8. Espina bífida, párkinson, lesión medular... el Gobierno amplía la jubilación anticipada a once nuevas enfermedades

Unicaja gana 631 millones hasta junio, un 7,1% más

Unicaja gana 631 millones hasta junio, un 7,1% más

Unicaja gana 361 millones hasta junio, un 7,1% más

Unicaja gana 361 millones hasta junio, un 7,1% más

Veinticinco años después SEGA Dreamcast sigue recibiendo nuevos juegos

Veinticinco años después SEGA Dreamcast sigue recibiendo nuevos juegos

Catalunya estrena su gran escaparate del videojuego: 14.000 metros cuadrados para el SAGA Barcelona Game Fest

Catalunya estrena su gran escaparate del videojuego: 14.000 metros cuadrados para el SAGA Barcelona Game Fest

Los superyates del MB92 se aseguran una década más en el Port de Barcelona con una inversión de 40 millones

Los superyates del MB92 se aseguran una década más en el Port de Barcelona con una inversión de 40 millones

Amazon gana 92.902 millones de dólares hasta junio de 2026, un 163% más

Amazon gana 92.902 millones de dólares hasta junio de 2026, un 163% más

Apple gana 101.464 millones de dólares en nueve meses, un 20% más interanual

Apple gana 101.464 millones de dólares en nueve meses, un 20% más interanual

Gestamp gana un 47% más y reduce su deuda al nivel más bajo desde que salió a bolsa

Gestamp gana un 47% más y reduce su deuda al nivel más bajo desde que salió a bolsa