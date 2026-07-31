Resultados empresariales
Unicaja gana 631 millones hasta junio, un 7,1% más
El banco dispara su dividendo un 28% y abonará 8,44 euros por título
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Monique Zamora Vigneault
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Unicaja obtuvo un beneficio neto de 361 millones de euros en el primer semestre, un 7,1% más que un año antes, apoyado en el crecimiento del margen de intereses, según ha comunicado el banco este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El margen de intereses creció un 1,7%, hasta los 755 millones de euros, mientras que las comisiones netas repuntaron un 2,6% impulsadas por el avance del las comisiones procedentes de fondos de inversión.
Las subscripciones a fondos de inversión crecieron un 3,9% en comparación con el primer trimestre de 2025, hasta los 468 millones de euros.
[Noticia de última hora, habrá actualización en breve]
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