Los traders de las memecoins saltan a las acciones de IA: el nuevo juego de 24 horas que inquieta a Wall Street

Hace dos años, Rahul Patel apenas podía dormir. Pasaba las noches vigilando criptomonedas inspiradas en animales virales, muñecos de moda y bromas de internet. Moo Deng, Labubu Coin o Skibidi Toilet podían acumular valoraciones de miles de millones de dólares, pero también perder el interés del público en cuestión de horas.

En ese mercado, acostarse con una posición abierta suponía asumir que, al despertar, la multitud podía haberse marchado a otro token. Patel debía decidir constantemente si vender antes que los demás o arriesgarse a quedarse atrapado en una inversión cuyo precio dependía casi por completo de la atención en las redes sociales.

Ahora duerme mejor. Desde su casa de Tampa Bay, este pionero del trading en el sector cripto de 36 años continúa invirtiendo su propio dinero, pero su cartera ha cambiado radicalmente. Las memecoins han dejado paso a acciones y productos financieros vinculados a los fabricantes de chips que están alimentando el auge de la inteligencia artificial.

“Puedes dormir manteniendo tus posiciones”, explica Patel. Su frase resume el cambio que están protagonizando cada vez más operadores nacidos en el mundo de las criptomonedas: abandonan los tokens virales y trasladan sus estrategias a empresas de inteligencia artificial y semiconductores.

De las bromas de internet a los fabricantes de chips

Una memecoin es una criptomoneda creada alrededor de un meme, una mascota, un personaje viral o una comunidad en internet. En muchos casos no existe una empresa detrás que venda productos, genere beneficios o tenga objetivos de producción. Su precio depende principalmente de que aumente el número de personas dispuestas a comprarla.

Patel asegura que las compañías relacionadas con la inteligencia artificial le ofrecen algo que rara vez encontraba en esos tokens: ingresos, fábricas, contratos, previsiones de producción y acontecimientos concretos con los que comprobar si su apuesta tiene sentido.

El presidente de SK Group, Chey Tae-won; el consejero delegado de SK hynix, Kwak Noh-Jung; y el presidente del consejo de administración y consejero independiente de SK hynix, Ko Seung-beom, hacen sonar la campana durante el acto de apertura celebrado en el Nasdaq MarketSite de Nueva York para anunciar el inicio de la cotización de los ADR de la compañía, a las 9.30 horas del día 10 de julio. / © Nasdaq, Inc.

El inversor puede analizar la demanda de chips, la apertura de una nueva planta, la presentación de resultados o el lanzamiento de una tecnología. Sigue existiendo un fuerte componente especulativo, pero al menos hay una actividad empresarial que observar.

Lo que no ha cambiado es la forma de operar. Los antiguos inversores de memecoins conservan el mismo instinto: entrar antes que la mayoría, aprovechar una subida rápida y posicionarse ante una noticia que pueda impulsar el precio.

La inteligencia artificial ofrece nuevos activos, pero el manual de juego sigue siendo muy parecido.

Un mercado que ha pasado de casi no existir a mover miles de millones

El traslado puede observarse en las propias plataformas de criptomonedas. Estas ya no permiten apostar únicamente por Bitcoin, Ether o los tokens más especulativos. Cada vez ofrecen más contratos cuyo precio sigue la evolución de acciones, fondos cotizados y materias primas.

Los contratos vinculados a SK Hynix, Micron Technology y SanDisk movieron más de 8.000 millones de dólares en Hyperliquid durante una sola semana, según los datos del rastreador hl.eco recogidos por Bloomberg.

Los chips, piezas clave en el desarrollo de la IA. / Cedida

La evolución en Binance resulta todavía más ilustrativa. El volumen diario medio negociado en contratos relacionados con acciones pasó de 85 millones de dólares en febrero a 5.500 millones en julio. Se trata de un mercado que apenas tenía relevancia seis meses antes.

Parte del interés se concentra en Nvidia, convertida en el gran símbolo bursátil del auge de la IA, pero las apuestas se extienden hacia fabricantes de memorias, empresas de componentes ópticos y compañías de semiconductores mucho menos conocidas.

El crecimiento ha sido tan rápido que Shunyet Jan, responsable de mercado y negociación de Binance, lo ha calificado de “sin precedentes”.

Cómo se puede apostar por Nvidia sin comprar una acción

Una de las claves de esta transformación son los denominados futuros perpetuos. Su funcionamiento puede parecer complejo, pero la idea básica es sencilla: permiten apostar por la subida o bajada del precio de un activo sin tener que comprarlo directamente.

Un operador puede beneficiarse de una subida de Nvidia sin adquirir una sola acción de la compañía. También puede apostar a que caerá. Lo hace mediante un contrato cuyo precio intenta reproducir la evolución de la acción en el mercado tradicional.

El CEO de Nvidia, Jensen Huang. / EFE

A diferencia de los futuros convencionales, estos contratos no tienen una fecha de vencimiento. El inversor puede mantenerlos mientras disponga del dinero necesario para sostener su posición.

Son instrumentos que se popularizaron inicialmente para operar con Bitcoin y Ether, pero que ahora están siendo aplicados a empresas cotizadas, índices y materias primas.

Además, se negocian dentro de plataformas que funcionan durante las 24 horas del día y los siete días de la semana. Esto permite seguir apostando cuando la Bolsa de Nueva York, el Nasdaq o los mercados europeos están cerrados.

El peligro de multiplicar por 20 una apuesta

Hyperliquid permite abrir algunas posiciones con un apalancamiento de hasta 20 veces. Esto significa que un inversor puede controlar una operación de 20.000 euros aportando una cantidad mucho menor como garantía.

El apalancamiento multiplica las ganancias cuando el mercado se mueve en la dirección esperada, pero también amplifica las pérdidas. Una caída relativamente pequeña puede consumir el dinero depositado y obligar a la plataforma a cerrar automáticamente la posición.

El riesgo aumenta cuando una gran cantidad de operadores apuesta en el mismo sentido. Si todos confían en una subida y el precio comienza a bajar, las primeras liquidaciones fuerzan ventas. Esas ventas provocan nuevas caídas, que a su vez desencadenan más liquidaciones.

De las memecoins a las acciones de IA. / INFORMACIÓN

La misma maquinaria que acelera una subida puede ponerse en marcha a la inversa y convertir un retroceso moderado en un desplome mucho más violento.

Es una dinámica perfectamente conocida por quienes pasaron por el mercado de las memecoins.

Las cuentas anónimas de X sustituyen a los analistas tradicionales

La información que guía estas operaciones tampoco procede siempre de bancos de inversión, informes financieros o equipos profesionales de análisis. En muchos casos nace en cuentas anónimas de X y comunidades digitales cuyos seguidores compran los mismos valores.

Patel comenzó a invertir en Sivers Semiconductors, una compañía sueca cotizada en el Nasdaq de Estocolmo, después de leer las publicaciones de una cuenta denominada Serenity.

El perfil roza ya los 980.000 seguidores y, según Patel, acostumbra a detectar pequeñas empresas vinculadas a la inteligencia artificial antes de que llamen la atención de los grandes inversores. Serenity no respondió a la petición de comentarios realizada por Bloomberg.

Patel reconoce que no compró únicamente por los datos financieros de la empresa. También influyó el “aura” y la especie de culto que la cuenta había generado alrededor de determinados valores.

Sivers ha llegado a caer cerca de un 70 % desde sus máximos, pero Patel sostiene que su intención es mantener la inversión durante años y no venderla por un movimiento de corto plazo.

De Murad y el “superciclo” de las memecoins al culto bursátil

El inversor compara la influencia de Serenity con la que tuvo Murad durante el auge de las memecoins. Este analista y promotor popularizó la teoría del “superciclo de las memecoins”, según la cual los tokens más fuertes no debían entenderse como simples activos financieros, sino como comunidades y cultos nacidos en internet.

Algunas de las memecoins más populares. / INFORMACIÓN

Esa misma lógica comienza a trasladarse a la Bolsa. Una cuenta popular señala una empresa poco conocida, sus seguidores empiezan a comprar y la subida del precio atrae a nuevos inversores.

La propia subida termina convirtiéndose en uno de los argumentos para seguir comprando: si el valor aumenta, muchos interpretan que alguien sabe algo o que la empresa está a punto de ser descubierta por el mercado.

Es un círculo que se retroalimenta. La comunidad impulsa la acción y el avance de la acción fortalece la confianza de la comunidad.

La advertencia: “Una torre de liquidez” que puede derrumbarse

No todos consideran saludable este comportamiento. Jukan Choe, analista de Citrini Research y figura seguida en X, evita normalmente mencionar empresas concretas precisamente por el efecto que una recomendación puede tener sobre el precio.

Choe advierte de que una subida provocada principalmente por compras coordinadas de inversores minoristas no se sostiene necesariamente sobre los resultados del negocio. La describe como una “torre de liquidez” que puede derrumbarse rápidamente cuando desaparece la entrada de nuevos compradores.

El peligro es especialmente elevado en empresas pequeñas. Si el número de acciones disponibles es limitado, una avalancha de compras puede disparar el precio. Pero cuando la multitud intenta vender, puede no haber suficientes compradores para absorber todas las órdenes.

La web de Sivers Semiconductors / INFORMACIÓN

El mercado de chips acaba de demostrar que tampoco está libre de correcciones severas. Las compañías del sector han atravesado su peor racha en más de un año, después de que la estrategia basada en comprar valores que no dejaban de subir comenzara a perder fuerza.

Las empresas de memorias lideraron las caídas. SK Hynix perdió más de un 10 % en una sola sesión, un movimiento más propio del universo cripto que de una de las compañías tecnológicas más importantes de Asia.

Los fondos de inversión cobran por ponerse en el lado contrario

El auge de estas operaciones ha atraído también a fondos profesionales de Hong Kong, Corea del Sur y Nueva York. Muchos no están comprando los mismos valores que los pequeños inversores, sino tomando la posición contraria para obtener ingresos.

Los futuros perpetuos utilizan unos pagos periódicos, conocidos como tasas de financiación, para mantener su precio cerca del activo que siguen.

Cuando hay demasiadas personas apostando por una subida, quienes mantienen posiciones alcistas suelen pagar una cantidad a quienes apuestan por una caída. Cuanto mayor es el desequilibrio, más elevada puede ser esa tasa.

Sangrok Oh, fundador y consejero delegado de Hiperithm / INFORMACIÓN

En teoría, un inversor profesional puede comprar las acciones reales de una empresa y, al mismo tiempo, abrir una posición bajista equivalente en los futuros perpetuos. De este modo, reduce su exposición a los movimientos del precio y cobra los pagos de financiación mientras se mantenga la demanda alcista.

Una de las firmas que utiliza esta estrategia es Hyperithm, con sede en Corea del Sur. Sus relaciones con intermediarios y sociedades de valores locales le permiten conseguir acciones de compañías como SK Hynix y aprovechar las diferencias creadas por los operadores minoristas.

Su fundador y consejero delegado, Sangrok Oh, considera que la entrada de instituciones reducirá algunas de estas oportunidades. Sin embargo, sostiene que seguirán existiendo mientras las acciones tradicionales y los contratos cripto se negocien en mercados fragmentados, con horarios y participantes diferentes.

Cripto y Wall Street comienzan a parecerse

Las plataformas cripto se están acercando a la Bolsa al ofrecer contratos sobre acciones, fondos y materias primas. Al mismo tiempo, los grandes operadores tradicionales se desplazan en sentido contrario.

CME Group y Cboe Global Markets han ampliado sus productos relacionados con criptomonedas ante la demanda de mercados que permanezcan abiertos durante más horas y que, en un futuro, puedan funcionar de manera ininterrumpida.

La antigua frontera entre Wall Street y las criptomonedas se difumina. / INFORMACIÓN

La antigua frontera entre Wall Street y las criptomonedas se difumina. El inversor ya no tiene que decidir necesariamente entre comprar una acción o entrar en el mercado cripto: puede utilizar una plataforma de activos digitales para apostar por el comportamiento de una empresa cotizada.

Pero la mezcla también traslada a las acciones algunas características del ecosistema cripto: apalancamiento elevado, negociación permanente, comunidades coordinadas y decisiones impulsadas por perfiles anónimos.

Patel cambia las horas por los años, pero mantiene una regla

Rahul Patel asegura que la caída de las acciones de inteligencia artificial no le ha hecho cambiar de estrategia. Pretende mantener muchas de sus posiciones durante uno o dos años.

En el universo de las memecoins, donde una inversión de varios días ya podía considerarse de largo plazo, ese horizonte parece casi una eternidad.

Su evolución resume la transformación del mercado. Ha pasado de vigilar durante la madrugada tokens basados en bromas virales a invertir en fabricantes de chips con ventas, objetivos de producción y planes empresariales.

Sin embargo, conserva una de las reglas aprendidas durante la fiebre cripto: conviene vender antes de que llegue el acontecimiento que todo el mundo está esperando. Cuando una noticia es conocida por todos, buena parte de su efecto puede estar ya reflejado en el precio.

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Los activos han cambiado, pero la competición continúa siendo la misma: entrar antes que la multitud y salir antes de que todos intenten hacerlo al mismo tiempo.