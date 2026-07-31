Los superyates del MB92 se aseguran una década más en el Port de Barcelona con una inversión de 40 millones

Por el Muelle Occidental del Port de Barcelona ha desfilado más de una vez el Dilbar, uno de los megayates más grandes del mundo con 156 metros de eslora. De hecho, cada año, sus instalaciones ven pasar más de 100 barcos de lujo al año de hasta 180 metros de largo, todos, con destino al MB92, el astillero especializado en refit (o renovación y modernización profunda) y mantenimiento de superyates que ha convertido Barcelona en referencia mundial del sector. Ahora, la compañía acaba de blindar su presencia en la ciudad durante, al menos, una década más.

Ello porque el Port de Barcelona ha aprobado la primera fase del proyecto de prórroga de la concesión de MB92, lo que garantiza la continuidad de su actividad hasta 2050, diez años más de los que contemplaba el acuerdo vigente. La renovación va acompañada de una ampliación de la superficie ocupada, que pasará de los 126.500 m² actuales a 130.540 m², y de una inversión de 40 millones de euros destinada a modernizar infraestructuras y reforzar la sostenibilidad de las instalaciones.

Vista aérea del MB92 en el Port Vell de Barcelona / Cedida

El proyecto se ha diseñado en dos fases. La primera, ya aprobada, extiende la concesión hasta 2050. Superada esa etapa, MB92 podrá optar a una segunda fase que ampliaría el acuerdo cinco años más, hasta 2055, con la posibilidad de sumar todavía un periodo adicional.

En qué se traduce la inversión

Entre las actuaciones previstas figuran la modernización de las áreas de Travelift y Syncrolift, con la incorporación de dos nuevos Travelifts (o grúas pórtico móvil) —uno de 680 toneladas y otro eléctrico de 110 toneladas— que permitirán atender embarcaciones de hasta 55 metros de eslora; la ampliación de la capacidad operativa del Dique Occidental, mediante una nueva plataforma de hormigón reforzado y la mejora de los sistemas de amarre; y la reconstrucción del Dique Seco, una infraestructura con más de medio siglo de servicio.

A ello se suman dos proyectos ligados al agua: una planta propia de tratamiento de aguas grises y negras, y el proyecto Aigua Nova, desarrollado junto al Port de Barcelona y el Club Natació Barcelona, que reutilizará el agua de los vestuarios del club en las operaciones del astillero. También está prevista la incorporación de tecnología de barreras acústicas activas para reducir el impacto sonoro sobre el entorno. Más del 90% de estas inversiones arrancará de forma inmediata, con el grueso de las obras finalizado antes de 2028.

Así quedarán las obras ligadas a esta nueva concesión en el MB92 / Cedida

Empleo y peso económico

La prórroga, asegura el Port de Barcelona, aporta estabilidad a una plantilla de unos 800 empleos directos y cerca de 900 indirectos, además de una red de más de 1.100 proveedores. Además, estas nuevas inversiones sumarán entre 10 y 15 puestos de trabajo directos adicionales.

“La extensión de la concesión desde 2040 hasta 2050 representa un hito para MB92 y una muestra de confianza en nuestro proyecto industrial”, ha señalado Jordi Ariet, Managing Director de MB92 Barcelona, quien ha subrayado la voluntad de la compañía de “seguir generando valor para la ciudad, el puerto y el conjunto del ecosistema marítimo”.

Yates en mantenimiento del MB92 / Zowy Voeten

Un astillero que ya renovó su concesión en 2010

No es la primera vez que MB92 amplía su horizonte temporal en el puerto: en 2010 ya renegoció su concesión por 30 años, un acuerdo que ahora se extiende. Desde entonces, la compañía —que en 2016 incorporó como socio mayoritario al grupo turco Dogus a través de D-Marin— ha ido ampliando capacidad, y hoy ofrece servicios a superyates de hasta 200 metros de eslora. MB92 asegura que opera ya con electricidad 100% renovable, participa en proyectos financiados por el PERTE Naval y los fondos Next Generation EU, y cuenta con una planta propia de reciclaje de plásticos capaz de procesar más de 200 toneladas al año, dentro de su estrategia de economía circular.

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Con la prórroga aprobada, MB92 refuerza su posición como uno de los grandes centros de refit de superyates del Mediterráneo, en un sector que sigue creciendo al calor de una flota mundial de grandes esloras cada vez más numerosa. Según datos de la compañía el número de grandes yates en circulación en 2030 alcanzará los 7.500, cuyo tamaño, a la vista de que en los últimos diez años, han crecido de media unos diez metros, hasta los 50, también irá en ascenso.