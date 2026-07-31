Euríbor y sus efectos en las hipotecas
La subida del Euríbor encarece las hipotecas variables: más de 59 euros mensuales extra a pagar
El índice más reciente del 30 de julio se situó en el 2,958%, marcando una subida interanual de 0,771 puntos respecto a julio de 2025
El BCE da un respiro a las hipotecas: congelará los tipos este jueves y aleja cualquier movimiento hasta septiembre
La tasa de Euríbor se trata de una cifra que corresponde al interés al que distintos bancos europeos están dispuestos a prestarse dinero entre sí.
En este caso, el valor del Euríbor cambia de forma diaria y puede afectar a millones de hipotecas y productos financieros a lo largo de Europa, en el que se incluyen préstamos hipotecarios, créditos empresariales y productos de inversión.
Cuáles son las cifras actuales del Euríbor
De hecho, sus efectos sobre las hipotecas pueden ser muy significativos. En concreto, si el Euríbor sube, las cuotas de las hipotecas variables suelen aumentar. Al contrario, si la tasa de Euríbor disminuye, las cuotas también lo harán.
Actualmente, el dato de Euríbor más cercano se corresponde al 30 de julio, situándose en el 2,958, tras subir unos 0,017 puntos respecto al día anterior.
Por otro parte, la cifra media del mes de julio escala hasta el 2,850%. A diferencia de julio de 2025, donde la media se situaba en el 2,079%, estaríamos hablando de un incremento interanual de 0,771 puntos. Sin duda, esta subida habría tenido un impacto directo sobre la cuota mensual de las hipotecas.
Tendencias y previsiones futuras
"Para el euríbor, el 3% ya no es una hipótesis lejana, sino una referencia inminente", señala Pablo Vega, experto financiero de Roams. De este modo, asegura que, si la presión energética continúa y el mes de septiembre trae nuevas subidas, sería posible superar el umbral del 3%.
Asimismo, la tendencia podría continuar y convertirse en la nueva normalidad. "Bajo este escenario, el índice tendría vía libre para escalar hacia la franja del 3,15% - 3,25% antes de que termine el ejercicio", admite.
En este sentido, los hogares españoles podrían verse sumergidos en un nuevo periodo duradero y exigente para las hipotecas.
Cómo afecta a las personas hipotecadas
Para comprobar el impacto real sobre los ciudadanos, podemos poner el ejemplo de una hipoteca media: 150.000 euros a 25 años, aplicando un diferencial de Euríbor + 1%.
De tal forma, hablamos de una cantidad total de 150.000 euros que ha prestado el banco para compra la vivienda. Dicha cantidad tendrá que ser devuelta en un plazo de 25 años, a cambio de pagar cuotas mensuales.
Por otro lado, el interés de la hipoteca no es fijo (Euríbor + 1%), sino que puede variar. Como la tasa se sitúa en un 2,958, entonces el interés total asciende hasta el 3,958%. En pocas palabras, aunque el margen del 1% es fijo, el Euríbor sí que está sujeto a cambios y, con ello, el interés de las hipotecas.
Cuando llega el momento de la revisión anual, los bancos vuelven a calcular el interés usando el Euríbor actual. Entonces, si el Euríbor aumenta con respecto al año anterior, la cuota mensual también.
En este caso, hablaríamos de unos 59,3 euros más que pagar al mes, lo que significa unos 712 euros anuales más que pagar en la hipoteca.
- Contreras ofrece a Javier Ruiz ser el director de su nueva cadena, La Séptima, y confirma a Sarah Santaolalla
- Atresmedia toma una decisión sobre la continuidad de Marc Giró tras las audiencias de la primera temporada de 'Cara al show
- El juez pone el foco en el universo empresarial del presunto testaferro de Zapatero: 27 sociedades con ingresos millonarios y sin apenas facturación
- María Pilar Dancausa, a favor del despido libre: 'Yo estoy a favor del despido libre, pagando más al trabajador todos los meses
- Choque diplomático entre Italia y España tras plantear Meloni la suspensión del espacio Schengen por la crisis migratoria en Ceuta
- Última hora de la entrada masiva a Ceuta, en directo | Miles de jóvenes llegan a la valla de Marruecos
- El área de Barcelona registra la máxima más alta de toda España en un jueves donde más de la mitad del país ha superado los 35 ºC
- Sánchez viajará a Ceuta tras activar al Ejército y acordar con Marruecos la agilización de las devoluciones