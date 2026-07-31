Reig Jofre dispara un 126% su beneficio y remonta gracias al reinicio de los antibióticos de Toledo

La farmacéutica catalana Reig Jofre ha certificado este viernes que 2025 fue, como reconoció su consejero delegado, Ignasi Biosca, "un año de paréntesis" y no el inicio de una tendencia. La compañía, con sede en Sant Joan Despí, ha cerrado el primer semestre de 2026 con un beneficio consolidado de 3,4 millones de euros, un 126% más que en el mismo periodo del año anterior, y un ebitda de 17,9 millones, un 27% superior, gracias a una mejora del margen hasta el 10,7%. Los ingresos, en cambio, apenas han crecido un 1%, hasta los 168,5 millones.

El resultado marca un cambio de rumbo tras un 2025 en el que la empresa cerró con caída de ventas (331 millones, -2%) y un desplome del beneficio del 52%, hasta apenas 5 millones: el primer ejercicio en una década sin crecer ni en ventas ni en resultados, tal y como publicó este diario en febrero. Aquel retroceso se explicó entonces por la parada de parte de la fábrica de antibióticos de Toledo, cuya adaptación a los nuevos requisitos GMP europeos costó a la compañía unos 10 millones de euros y provocó una caída del 30% en las ventas de antibióticos.

Seis meses después, esa misma planta empieza a dar sus frutos: a finales de junio recibió la autorización regulatoria para la nueva línea de fabricación de antibióticos inyectables penicilánicos —un proyecto iniciado en 2024— e inició la producción comercial. El efecto ya se nota, con las ventas de antibióticos creciendo un 16% en el segundo trimestre respecto al mismo periodo de 2025, aunque la aportación completa de la nueva línea no llegará hasta la segunda mitad del año.

Normalización en Francia y Bélgica

A este impulso se suma la consolidación de dalbavancina, el antibiótico inyectable no penicilánico que Reig Jofre fabrica en Barcelona y que ya vende en nueve países europeos, y la normalización en junio de la cadena de suministro de Forté Pharma en Francia y Bélgica, afectada desde mediados de marzo por un incendio. Esa disrupción penalizó especialmente a Consumer Healthcare, la división de productos sin receta, cuyas ventas cayeron un 17%, hasta los 32 millones. En el lado opuesto, Specialty Pharmacare —dermatología y osteoarticular— fue la de mejor comportamiento, con un alza del 14%, apoyada en el crecimiento del 23% del negocio osteoarticular en Polonia. Pharmaceutical Technologies, la división de antibióticos e inyectables, todavía retrocedió un 2%.

La otra pata de la estrategia que Biosca defendió en la Junta de Accionistas de mayo —cuando los socios aprobaron crear un nuevo tipo de acciones de Clase B y facultaron al consejo para emitir deuda con vistas a "dar otro salto" en compras— también avanza: la compañía ha destinado 10 millones de euros en el semestre a su plataforma biotecnológica, con la construcción de la nueva planta GMP de Leanbio (Sant Quirze del Vallès), la filial de la que Reig Jofre es dueña al 85% tras ampliar su participación a finales de 2025, y el desarrollo clínico del biosimilar de Syna Therapeutics. Esa apuesta, sin embargo, ha disparado la deuda financiera neta hasta los 117,7 millones de euros, con un ratio sobre ebitda de 3,4 veces.

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Con más de la mitad de sus ventas generadas fuera de España (55%) y ocho filiales comerciales en Europa, Reig Jofre insiste en que el semestre confirma la senda de "crecimiento rentable" prometida tras el bache de 2025, aunque los números todavía están lejos de compensar el terreno perdido el año pasado.