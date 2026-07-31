Nvidia recupera el liderazgo mundial en bolsa apenas cuatro días después de perderlo frente a Apple

La carrera por convertirse en la empresa más valiosa del mundo ha vivido una de sus semanas más intensas. Apenas cuatro días después de que Apple arrebatara a Nvidia el liderazgo bursátil, el fabricante de chips para inteligencia artificial ha recuperado este viernes el primer puesto, impulsado por el castigo sufrido por la tecnológica de Cupertino tras presentar sus resultados trimestrales.

El movimiento refleja el pulso que mantienen dos de los gigantes de Wall Street en un momento en el que la inteligencia artificial (IA) sigue marcando el rumbo de los mercados. Mientras Nvidia continúa beneficiándose del fuerte gasto de las grandes tecnológicas en infraestructura para IA, Apple ha pagado en bolsa unas previsiones que han sembrado dudas sobre su capacidad para mantener el ritmo de crecimiento.

Apple conquistó el liderazgo tras las dudas sobre Nvidia

El pasado lunes, Apple recuperó el primer puesto como empresa cotizada más valiosa del mundo después de que Nvidia se dejara alrededor de un 5% en Wall Street. El detonante fue la información publicada por The Wall Street Journal, que apuntaba a que el fabricante de chips negociaba una inversión de 250.000 millones de dólares en un megaproyecto de centros de datos promovido por OpenAI, una operación cuyo elevado coste generó inquietud entre los inversores.

Aquella caída permitió que Apple rozara los cinco billones de dólares de capitalización bursátil, superando temporalmente a Nvidia en un mercado especialmente sensible al fuerte desembolso que están realizando las grandes tecnológicas para sostener el desarrollo de la inteligencia artificial.

Unos resultados récord que no convencen al mercado

Sin embargo, el escenario cambió por completo tras la publicación de las cuentas trimestrales de Apple. La compañía presentó unos resultados récord, con un beneficio neto de 29.789 millones de dólares, un 27% más que un año antes, y unos ingresos de 109.417 millones, un 16,4% superiores. El crecimiento estuvo impulsado principalmente por el iPhone, cuyas ventas aumentaron un 21,7%, así como por el negocio de Mac y los servicios.

Pese a ello, los inversores centraron su atención en el mensaje de la dirección para los próximos meses. Durante la conferencia con analistas, el consejero delegado, Tim Cook, advirtió de que las limitaciones en la cadena de suministro seguirán afectando a la compañía y frenarán el crecimiento de los ingresos durante el trimestre en curso, pese a que la demanda continúa siendo elevada.

El director financiero, Kevan Parekh, anticipó además un crecimiento de los ingresos de entre el 9% y el 11%, claramente inferior al registrado en el trimestre recién cerrado, y reconoció que el negocio del iPhone se verá afectado tanto por la fortaleza del dólar como por la escasez de componentes.

Nvidia vuelve a liderar Wall Street

La reacción fue inmediata. Las acciones de Apple llegaron a desplomarse casi un 10% durante la sesión del viernes, borrando de golpe cerca de medio billón de dólares de capitalización bursátil.

Al mismo tiempo, Nvidia avanzaba ligeramente en bolsa, suficiente para volver a situarse como la empresa cotizada más valiosa del planeta, con una capitalización cercana a 4,7 billones de dólares, frente a los 4,4 billones de Apple.

La pugna entre ambas compañías se produce en un contexto en el que el mercado sigue evaluando hasta qué punto las multimillonarias inversiones en inteligencia artificial podrán traducirse en beneficios sostenibles.

La IA sigue impulsando el mercado

Más allá del intercambio de posiciones entre Apple y Nvidia, la inteligencia artificial ha vuelto a monopolizar la temporada de resultados. Esta semana, compañías como Amazon reforzaron la confianza del mercado tras confirmar el crecimiento de su negocio de computación en la nube, mientras que Microsoft, Alphabet y otras grandes tecnológicas mantienen sus planes de inversión en centros de datos e infraestructura para IA.

Según explica Manuel Pinto, director de análisis de XTB, el rebote experimentado por los fabricantes de semiconductores en los últimos días apunta a que "probablemente lo peor de la caída ya ha pasado", después de una de las correcciones más intensas del año para el sector.

El analista considera que el episodio vivido durante julio también deja una enseñanza para los mercados: el principal riesgo no era la inteligencia artificial en sí, sino el elevado apalancamiento con el que algunos inversores habían apostado por ella. En su opinión, la IA sigue siendo una tendencia estructural, aunque la evolución bursátil dependerá cada vez más de la capacidad de las compañías para justificar sus elevadas valoraciones mediante resultados sólidos.

Tras recuperar el liderazgo, Nvidia vuelve a encabezar el ranking mundial de empresas cotizadas, por delante de Apple, mientras que el resto de posiciones las ocupan Alphabet, Microsoft, Amazon, TSMC y Broadcom.