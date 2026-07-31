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Límites a las bajas médicas

Incapacidad temporal: ¿Qué sucede tras superar el plazo máximo de baja médica?

Tras 18 meses, el Tribunal Médico valorará si el trabajador recupera su capacidad laboral, necesita una prórroga extraordinaria o se le reconoce una incapacidad permanente

Los médicos inspectores de la Seguridad Social denuncian retrasos de 730 días en las bajas: "Es una demora inaudita"

Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones / Marta Fernández - Europa Press

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Alejandro Navarro

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La normativa laboral permite a los trabajadores solicitar la incapacidad temporal si no pueden desempeñar la actividad habitual, a causa de una enfermedad o accidente.

De este modo, la medida tiene como objetivo proteger al empleado, garantizando el cobro de una prestación económica mientras dura el periodo de recuperación.

Límite temporal de la medida antes de empezar la revisión

Aun así, como es lógico, esta situación no puede prolongarse lo que uno quiera, por lo que la ley establece límites máximos a la incapacidad temporal. El periodo clave son 545 días, es decir, unos 18 meses entre la fecha inicial y la prórroga ordinaria.

A partir de este momento, el expediente del trabajador tendrá que ser estudiado por el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI), mejor conocido como Tribunal Médico. A su vez, el INSS asume la gestión y decide la situación del trabajador.

Posibles resoluciones de cada expediente

Según confirma Lucian Eduard Bighiu, director jurídico técnico de Fidelitis, durante este proceso "aunque se interrumpen las cotizaciones, la relación laboral se mantiene 'en pausa' hasta que exista una resolución definitiva". A su vez, el trabajador puede seguir recibiendo su prestación económica.

En este caso, las autoridades deben decidir si el trabajador puede reincorporarse a su puesto, necesita más tiempo de recuperación o si presenta secuelas que puedan derivar en una incapacidad permanente.

En pocas palabras, tras analizar el expediente de cada trabajador, el INSS puede tomar tres decisiones clave:

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  • La primera alternativa sería conceder el alta médica. En este caso, se considera que el trabajador ya ha recuperado su capacidad laboral, por lo que tendrá que reincorporarse a su empleo
  • Otra opción es autorizar una prórroga extraordinaria, también conocida como demora de calificación. Esta medida da la posibilidad de ampliar la incapacidad temporal hasta dos como máximo, si se prevé una próxima recuperación
  • Como tercera alternativa, se puede reconocer una incapacidad permanente si las limitaciones del trabajador son permanentes. Asimismo, el grado de incapacidad será clave para determinar las prestaciones económicas recibidas

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