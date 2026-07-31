Incapacidad temporal: ¿Qué sucede tras superar el plazo máximo de baja médica?

La normativa laboral permite a los trabajadores solicitar la incapacidad temporal si no pueden desempeñar la actividad habitual, a causa de una enfermedad o accidente.

De este modo, la medida tiene como objetivo proteger al empleado, garantizando el cobro de una prestación económica mientras dura el periodo de recuperación.

Límite temporal de la medida antes de empezar la revisión

Aun así, como es lógico, esta situación no puede prolongarse lo que uno quiera, por lo que la ley establece límites máximos a la incapacidad temporal. El periodo clave son 545 días, es decir, unos 18 meses entre la fecha inicial y la prórroga ordinaria.

A partir de este momento, el expediente del trabajador tendrá que ser estudiado por el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI), mejor conocido como Tribunal Médico. A su vez, el INSS asume la gestión y decide la situación del trabajador.

Posibles resoluciones de cada expediente

Según confirma Lucian Eduard Bighiu, director jurídico técnico de Fidelitis, durante este proceso "aunque se interrumpen las cotizaciones, la relación laboral se mantiene 'en pausa' hasta que exista una resolución definitiva". A su vez, el trabajador puede seguir recibiendo su prestación económica.

En este caso, las autoridades deben decidir si el trabajador puede reincorporarse a su puesto, necesita más tiempo de recuperación o si presenta secuelas que puedan derivar en una incapacidad permanente.

En pocas palabras, tras analizar el expediente de cada trabajador, el INSS puede tomar tres decisiones clave:

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