Empresas
Endesa provisiona 208 millones para financiar un plan de bajas voluntarias para 230 empleados
La eléctrica enmarca la medida en su Plan de Transformación 2026-2028 para acelerar la digitalización, simplificar su estructura y ganar eficiencia
Endesa disparará sus inversiones en los próximos tres años hasta los 10.600 millones
Redacción
Endesa ha dado un paso más en la ejecución de su Plan Estratégico 2026-2028 con la aprobación de un programa de bajas voluntarias que afectará a alrededor de 230 empleados, el 2,5% de la plantilla del grupo. Para hacer frente al coste de la medida, la compañía ha decidido provisionar 208 millones de euros, un impacto extraordinario que se reflejará en las cuentas de 2026.
La eléctrica ha comunicado este viernes la decisión a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y a la representación legal de los trabajadores. Según explica, el programa se desarrollará entre 2026 y 2029 y tendrá un carácter estrictamente voluntario para aquellos empleados que cumplan los requisitos establecidos. Además, las condiciones serán "sustancialmente similares" a las aplicadas en anteriores procesos.
La compañía subraya que el impacto contable derivado de esta provisión no modificará la política de remuneración al accionista prevista para el ejercicio 2026.
Adaptar la organización al nuevo plan estratégico
El programa de salidas forma parte del Plan de Transformación diseñado por Endesa para adaptar su estructura al nuevo ciclo estratégico. La compañía pretende profundizar en la optimización de su modelo operativo, acelerar la digitalización de procesos y mejorar de forma estructural su eficiencia y competitividad.
Para ello, el plan contempla una batería de medidas que incluyen la simplificación de la estructura organizativa, la revisión de procesos y del perímetro de actividades, la racionalización del modelo de prestación de determinados servicios y la adaptación de la organización y de los recursos asociados.
Una plantilla de casi 9.000 trabajadores
A cierre del primer semestre de 2026, Endesa contaba con una plantilla de 8.924 empleados, por lo que las salidas previstas afectarían aproximadamente a uno de cada 40 trabajadores.
La empresa insiste en que el programa responde a la evolución de su modelo de negocio y a la necesidad de adaptar la organización a un contexto marcado por la transición energética, la digitalización y la búsqueda de una mayor eficiencia operativa.
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