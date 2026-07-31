Casa 47 abre su primera convocatoria en Catalunya con 93 viviendas, el 60% ubicadas en Tarragona

La empresa estatal de vivienda Casa 47 ha abierto este viernes su primera convocatoria de pisos en alquiler asequible en Catalunya. En total son 93 viviendas repartidas en nueve municipios de las cuatro provincias catalanas, que se suman al proceso ya iniciado en otras cuatro comunidades autónomas (Comunitat Valenciana, Galicia, Navarra y Asturias).

Y es que la mayor parte del contingente catalán se concentra en la provincia de Tarragona, con 56 viviendas: 19 en La Ràpita, 17 en El Vendrell, 11 en Amposta y 9 en La Pobla de Mafumet.

Le sigue Barcelona, con 25 pisos repartidos entre Vic (15), Sant Hipòlit de Voltregà (6) y Sant Feliu de Codines (4). Lleida capital suma 7 viviendas y Girona aporta las 5 restantes, en Vidreres.

La mayor parte del contingente catalán se concentra en la provincia de Tarragona, con 56 viviendas: 19 en La Ràpita, 17 en El Vendrell, 11 en Amposta y 9 en La Pobla de Mafumet. Le sigue Barcelona, con 25 pisos repartidos entre Vic (15), Sant Hipòlit de Voltregà (6) y Sant Feliu de Codines (4). Lleida capital suma 7 viviendas y Girona aporta las 5 restantes, en Vidreres.

Los pisos tienen superficies de entre 42 y 128 metros cuadrados, con alquileres mensuales que van de los 350 a los 1.012 euros según el municipio, lo que sitúa la renta media en 7,56 euros por metro cuadrado. Cada vivienda cuenta con una ficha individual en la web, con fotografías, ubicación, precio y la renta anual que debe tener la unidad de convivencia para poder optar a ella.

Para acceder, los hogares interesados no pueden ser propietarios de ninguna vivienda y deben acreditar unos ingresos conjuntos de entre 2 y 7,5 veces el IPREM. Además, el alquiler nunca podrá superar el 30% de la renta media del municipio donde se ubique el piso. Una vez cerrado el plazo, las viviendas se asignarán por sorteo ante notario: se elegirá un número de solicitud al azar que marcará el orden de adjudicación, y cada unidad de convivencia optará a la primera vivienda disponible de las que haya solicitado. Tras comprobar que cumple los requisitos, la adjudicación será provisional hasta que la familia visite el piso y firme el contrato.

Esos contratos son, junto al precio, el otro gran atractivo del programa: un primer periodo de 14 años con prórrogas automáticas de 7 años mientras se mantengan las condiciones de acceso, hasta un máximo de 75 años.

Una empresa pública nacida hace ocho meses

Casa 47 es la Entidad Estatal de Vivienda y Suelo que el Gobierno formalizó en diciembre de 2025 como heredera de la antigua Sepes, que hasta entonces solo gestionaba suelo. La nueva empresa, en cambio, cubre todo el ciclo inmobiliario: urbaniza, edifica, alquila y gestiona directamente el parque. Su cartera parte de las cerca de 40.000 viviendas y 2.400 suelos recuperados de Sareb, a los que se suman inmuebles de otros organismos como Adif, Segipsa o Patrimonio del Estado, además de un fondo de 100 millones de euros reservado para comprar pisos en el mercado privado.

El objetivo político a medio plazo es superar las 100.000 viviendas en alquiler asequible, priorizando áreas metropolitanas, islas y municipios de más de 5.000 habitantes, así como localidades más pequeñas con fuerte presión demográfica. Con esta convocatoria catalana, Casa 47 suma ya 816 viviendas puestas a disposición de la ciudadanía entre las dos rondas realizadas hasta ahora (171 en la primera y 645 en la actual, repartidas en cinco comunidades).

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El nombre de la empresa remite al artículo 47 de la Constitución, que reconoce el derecho a una vivienda digna, y el Ministerio de Vivienda lo presenta como el arranque de un operador público estable que, a diferencia del antiguo Sepes, se relacionará directamente con los inquilinos a lo largo de todo el contrato.