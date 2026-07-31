CaixaBank lleva oficinas móviles a los pueblos afectados por los incendios en Ávila, donde siete de cada diez vecinos atendidos son mayores de 65 años

Los incendios forestales que desde hace días golpean la provincia de Ávila no solo han obligado a evacuar vecinos y cortar carreteras, sino que también han alterado servicios esenciales como la atención bancaria. Ante el cierre temporal de parte de su red de oficinas en la zona, CaixaBank ha desplazado dos oficinas móviles para garantizar que los habitantes de las localidades afectadas puedan seguir accediendo a servicios financieros básicos.

Las sucursales itinerantes ya han comenzado a operar en municipios como Piedralaves, La Adrada, Candeleda y San Esteban del Valle, donde las oficinas físicas permanecen cerradas como consecuencia de la emergencia. Además, la entidad ha recuperado el servicio habitual de ofimóvil en otras localidades afectadas, entre ellas Serranillos, Navatalgordo y San Juan de la Nava, en colaboración con la Diputación de Ávila.

Mayores de 65 años

Estos vehículos permiten realizar las operaciones bancarias más habituales, como retirar dinero en efectivo, ingresar fondos o pagar recibos e impuestos, un servicio especialmente relevante en municipios donde las sucursales han dejado de operar temporalmente o donde el acceso se ha visto limitado por el incendio. Según la entidad, alrededor del 70% de los usuarios de estos ofimóviles tiene más de 65 años, un colectivo especialmente dependiente de la atención presencial.

La puesta en marcha de estas oficinas móviles llega después de que CaixaBank tuviera que cerrar 21 sucursales en la provincia de Ávila por la evolución del fuego, una situación que incluso obligó a cancelar una de las rutas habituales de sus ofimóviles durante los primeros días de la emergencia. La entidad aseguró entonces que la reapertura de las oficinas dependería de la evolución del incendio y de las indicaciones de los servicios de emergencia.

Además de mantener el acceso a los servicios bancarios, las oficinas móviles también sirven como punto de información sobre las medidas de apoyo económico que CaixaBank ha activado para particulares, autónomos y empresas afectados por los incendios. Entre ellas figura el anticipo del cobro de indemnizaciones de las aseguradoras por daños materiales, con el objetivo de que familias y negocios puedan disponer antes de la liquidez necesaria para afrontar las pérdidas.

El paquete de ayudas también contempla una línea de financiación en condiciones especiales para explotaciones agrícolas y ganaderas, así como una nueva línea de microcréditos de emergencia de hasta 50.000 euros, dirigida a autónomos y pequeñas empresas para cubrir gastos derivados de esta situación excepcional. Estos préstamos pueden devolverse en un plazo máximo de seis años e incluyen un periodo de carencia de doce meses.

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Asimismo, la entidad ha habilitado un teléfono específico (900 404 090) para resolver dudas sobre estas ayudas y facilitar los trámites, mientras que SegurCaixa Adeslas ha activado una línea exclusiva para agilizar la gestión de siniestros de los clientes afectados.