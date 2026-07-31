Acciona gana 83 millones hasta junio, un 84,3% menos, pero los ingresos suben hasta los 10.142 millones

Acciona obtuvo un beneficio neto atribuido de 83 millones de euros en el primer semestre de 2026, lo que supone un descenso del 84,3% respecto al mismo periodo del año anterior, lastrado por la ausencia de plusvalías derivadas de la rotación de activos que impulsaron las cuentas de 2025.

Según ha informado la compañía este jueves, el beneficio neto total, incluyendo intereses minoritarios, se situó en 189 millones de euros, un 71,6% menos que un año antes. Asimismo, el resultado antes de impuestos de las actividades continuadas cayó un 57,6%, hasta los 303 millones de euros.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanzó los 1.153 millones de euros, un 25,9% inferior al registrado en el primer semestre de 2025, debido principalmente a que en el ejercicio anterior la venta de activos aportó 443 millones de euros en plusvalías extraordinarias.

Los gastos por aprovisionamientos, personal y otros costes ascendieron a 9.140 millones de euros, un 1,6% más que hace un año, aunque la compañía registró un impacto positivo de 70 millones de euros por la puesta en equivalencia operativa.

La deuda financiera neta aumentó hasta los 8.243 millones de euros a cierre de junio, 1.253 millones más que al finalizar 2025. Acciona atribuye este incremento al volumen de inversiones realizadas, a la estacionalidad del capital circulante y al cambio en el método de liquidación de derivados vinculados a 1,34 millones de acciones de la sociedad matriz.

En cuanto a la actividad, la cifra de negocio creció un 9,9% interanual, hasta los 10.142 millones de euros. Además, la empresa contabilizó otros ingresos por 526 millones de euros, mientras que la variación de existencias tuvo un impacto negativo de 444 millones.

Por divisiones, Acciona Energía cumplió con los objetivos financieros previstos para 2026 en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica, apoyada en unos precios de la electricidad superiores a los esperados, con una media de 52,6 euros por MWh. La producción de energía renovable aumentó un 3,2%, hasta los 14.051 GWh. Sin embargo, su facturación descendió un 12,3%, hasta los 1.288 millones de euros, mientras que el Ebitda retrocedió un 57,3%, hasta los 388 millones, debido a la ausencia temporal de operaciones de venta de activos.

El negocio de infraestructuras continuó mostrando una evolución positiva. La división elevó sus ingresos un 12,2%, hasta los 4.481 millones de euros, y mejoró un 12% su Ebitda, que alcanzó los 384 millones, manteniendo estable el margen en el 8,6%. La compañía destacó el crecimiento de la actividad en mercados como Australia, Estados Unidos, Canadá, España, Brasil, Marruecos y Catar.

Acciona dispone además de una cartera concesional formada por 80 proyectos en construcción o explotación repartidos en doce países, con una capacidad estimada para generar ingresos por 136.050 millones de euros durante los próximos 49 años. Una vez entren en operación todos los activos, incluidos aquellos adjudicados como 'preferred bidder' a cierre de junio, la empresa estima que aportarán dividendos y distribuciones de capital por más de 61.000 millones de euros.

Entre el resto de negocios del grupo, Nordex, fabricante alemán de aerogeneradores participado por Acciona, incrementó un 88,8% su Ebitda, hasta los 354 millones de euros, y elevó su cartera de pedidos un 28,3%, hasta los 18.385 millones.

El área inmobiliaria también registró una evolución favorable, con un incremento del 55,9% en los ingresos, hasta los 131 millones de euros, y un aumento del 74% del Ebitda, hasta los 8 millones. Por su parte, Bestinver elevó su facturación un 7,7%, hasta los 62 millones, y mejoró un 14,2% su Ebitda, hasta los 29 millones.

Silence, la filial de movilidad eléctrica del grupo, comercializó 3.191 motocicletas y vehículos eléctricos durante el primer semestre, un 85% más que un año antes, y mantuvo el liderazgo en el mercado español de scooters eléctricos, con una cuota del 42,6%.

De cara al conjunto del ejercicio, Acciona ha reiterado sus previsiones para 2026. La compañía espera cerrar el año con un Ebitda de entre 2.800 y 3.100 millones de euros, unas inversiones netas de 2.500 millones y una ratio de apalancamiento inferior a tres veces el Ebitda.

La empresa también aseguró que continúa trabajando en nuevas operaciones de rotación de activos por un volumen superior al necesario para cumplir sus objetivos anuales. En este sentido, recordó que en julio completó la venta de 64 MW de activos hidráulicos a White Summit Capital por 66 millones de euros y de 361 MW eólicos a Galp New Energies por 432 millones, operaciones que generaron plusvalías de 55 y 255 millones de euros, respectivamente.

Por último, Acciona señaló que el dividendo correspondiente al ejercicio 2025, aprobado por la junta general de accionistas el pasado 25 de junio, se elevó finalmente hasta los 5,75 euros por acción, frente a los 5,65 euros inicialmente previstos, tras un ajuste derivado de la autocartera.