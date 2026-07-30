Xavi Abat, abogado: "Estas son 12 cosas que tienes que saber sobre tus vacaciones"

Cuando llega el momento de solicitar las vacaciones en el trabajo, no todas las personas saben los derechos que tienen disponibles, así como las limitaciones de sus empresas sobre ellos.

En este sentido, la normativa laboral tiene en cuenta diferentes cuestiones para proteger los periodos de descanso que pertenecen a los trabajadores. Es por ello que el abogado Xavi Abat nos cuenta 12 puntos clave sobre las vacaciones.

Mínimos al periodo de vacaciones, sin posibilidad de ampliarlas o recibir dinero a cambio

"No se pueden sustituir las vacaciones por una compensación económica", señala el experto. Este punto, a pesar de ser el más obvio, permite salvaguardar el derecho al descanso de los empleados. La única excepción sería poseer un contrato temporal y que no se haya podido disfrutar de estas vacaciones.

"No puedes acumular las vacaciones de un año para el siguiente", por lo que el derecho también se convierte en un deber para el trabajador.

La duración no puede ser inferior a 30 días naturales o 22 días laborales por años. En algunos casos, esta cifra puede ser mayor según lo que se establezca en el convenio.

Asimismo, es obligatorio disfrutar de tus vacaciones en el año natural en el que se han generado, y no en otro diferente. Por otro lado, los trabajadores tiene derecho a conocer el calendario de vacaciones dos meses antes de su inicio.

La importancia del acuerdo entre empresa y trabajador, y las vacaciones con salario habitual

Al trabajador le corresponden 2,5 días naturales de vacaciones por cada mes trabajado. En caso de no permitirlas, se podrá solicitar una revisión, e incluso recurrir a los tribunales. A su vez, el periodo de vacaciones tiene que ser fijado entre el empleado y la empresa, mediante un acuerdo común.

Las vacaciones se pueden dividir de cualquier forma, aunque cada periodo vacacional deberá alcanzar, como mínimo, las dos semanas seguidas. Aun así, existen algunos convenios que permiten solicitar las vacaciones por semanas individuales.

El experto señala otro punto clave: "las vacaciones deben retribuirse acorde con el salario habitual del trabajador", a pesar de que no se esté realizando la actividad laboral habitual. Además de ello, no se podrá sancionar al empleado sin días de vacaciones, ya que sería una práctica ilegal.

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Por último, según establece la ley, "un trabajador puede trabajar para otra empresa en vacaciones, siempre que en su contrato no tenga exclusividad", lo que permite llevar a cabo una actividad diferente, si se ve en la necesidad de conseguir unos ingresos extra.