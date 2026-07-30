Volkswagen planea acabar el corazón tecnológico de la gigafactoría con los subcontratistas tras el portazo de la empresa coreana

Volkswagen planea acabar el corazón tecnológico de la gigafactoría de Sagunt con los subcontratistas de la empresa coreana K-Ensol, que ha retirado a sus trabajadores con la instalación de las salas blancas a medias, según han confirmado a Levante-EMV fuentes cercanas al proyecto. K-Ensol se ha desconectado del proyecto y ha puesto en venta en sus casetas de obras pantallas, sillas y mesas de trabajo. El conflicto se ha producido en medio del retraso del arranque de la planta y de la espera del desembarco de la empresa china de baterías Gotion.

El grupo alemán, a través de su filial de baterías PowerCo, tiene "en revisión" su relación con la empresa asiática que se dedica al montaje de las salas blancas —donde se acomete casi todo el proceso productivo de las celdas para el coche eléctrico—, según fuentes próximas a la gigafactoría. Sin embargo, los coreanos lo tienen claro: han retirado a sus operarios de la obra y han desmantelado el centro de trabajo. Fuentes cercanas a la planta insisten en que la relación entre K-Ensol y Volkswagen "está rota" en estos momentos.

El resto de trabajadores de la gigafactoría dan por hecho que los empleados de K-Ensol que quedan en Sagunt se marcharán definitivamente en agosto. Ante esta tesitura, "los reemplazarán en la obra los subcontratistas que tenían", según las mismas fuentes.

Retrasos

Esta situación se produce después de que PowerCo, filial de baterías de Volkswagen, haya retrasado el inicio de la producción, como informó Levante-EMV en junio. La producción en la planta debía haber comenzado el próximo 26 de septiembre, pero la nueva fecha prevista es a finales de diciembre. En cualquier caso, es esencial que las salas blancas estén terminadas.

El contrato a K-Ensol se adjudicó desde la central de PowerCo en Alemania. En Corea los fabricantes más fuertes de celdas de baterías son LG Energy Solution, SK On y Samsung SDI. LG Energy Solution Ltd es, con mucho, el mayor fabricante de baterías para vehículos eléctricos de Corea del Sur. En el caso de la instalación de salas blancas, K-Ensol y Bry-Air son la referencia del sector junto a LG.

Supervisión de Gotion en Salzgitter

Volkswagen también barajó como alternativa que la ejecución de las salas blancas y secas (denominadas técnicamente 'clean and dry rooms') la acometiera otra empresa, pero finalmente se decantó por la opción coreana. En concreto, en Salzgitter, la empresa alemana Exyte fue la contratista principal encargada de levantar las paredes fijas y la climatización de la infraestructura, todo el diseño del interior, los parámetros ambientales y la integración de la maquinaria dentro de las salas blancas. El trabajo se llevó bajo las especificaciones obligatorias, planos y patentes de la empresa china Gotion, que negocia la compra de parte de la planta valenciana.

Un trabajador se prepara para entrar en la sala blanca de la gigafactoría alemana de Salzgitter. / Francisco Calabuig

Las líneas de producción de Salzgitter que van alojadas dentro de esa gran sala blanca se importaron directamente desde proveedores en China coordinados por Gotion. En el día a día de la planta, es habitual referirse a toda esa área limpia como "la zona china" porque la tecnología de la celda unificada (Unified Cell) procede de allí. De hecho, hay trabajadores chinos operando allí, según pudo comprobar Levante-EMV a principios de junio.

Sin salas blancas la gigafactoría no puede arrancar la producción. Las condiciones de fabricación en estas salas son extremas. Hay un control exhaustivo del polvo y la humedad porque cualquier desajuste provoca la pérdida de la producción. "Un cabello o una mota de polvo minúscula puede destruir el proceso de producción en ese mismo instante. Necesitamos una limpieza cercana al 100 % para asegurarnos de que no le pase nada a la celda. Este es el mayor desafío en comparación con un motor de combustión tradicional", explicaron desde PowerCo.

Noticias relacionadas

Selección de personal parada

Por otra parte, Volkswagen espera retomar las contrataciones de los operarios para el arranque de la fabricación en octubre, aunque todo depende del avance del área de producción. La compañía anunció a principios de año que en diciembre contaría con 500 operarios, pero en primavera frenó en seco la selección.