Alain reforma solo una masía catalana de más de 300 años: "Después de una vida llena de sexo, drogas y rock and roll, un día me detectaron un cáncer"

Hay situaciones en la vida, tanto negativas como positivas, que te hacen replantear qué quieres hacer y hacia dónde quieres ir. Es el caso de Alain y de la historia por la que decidió dejarlo todo para irse a vivir en medio de la montaña y rehabilitar una masía de más de 300 años.

Esta historia se expone en el canal de YouTube de Arnau Serrado, un 'influencer' que sube contenido a sus redes sociales con las historias de gente que ha abandonado la ciudad para vivir una vida simple y autosuficiente en mitad de las montañas.

En uno de sus vídeos, Arnau presenta a Alain, un hombre que, después de sufrir un cáncer, se replanteó toda su vida. Actualmente, vive en una masía abandonada de hace más de 300 años en las montañas de Catalunya. Sin luz ni agua, a base de años de reformas, ha convertido una antigua ruina en un hogar autosuficiente.

El cáncer: un antes y un después

Para empezar, Alain resume su vida: "Nací en el País Vasco y, después de una vida dedicada a la música y de haber estado rodeado de esa vida llena de sexo, drogas y rock and roll, un día me detectaron un cáncer. Eso para mí fue un antes y un después. Luego la vida me trajo a estas montañas y vivo en esta masía, en la que tengo un alquiler por unos 30 años".

El hombre explica que, cuando llegó a la masía, "esto era algo más cercano a una ruina que a un hogar", y que no se podía considerar habitable. Aun así, decidió intentar salvar la masía y empezó a reformarla para volver a darle vida. Por ejemplo, una de las reformas que hizo fue construir la puerta principal de la casa con los tablones que le sobraban del techo.

Reformas en la cocina

Por lo que se refiere a la cocina, explica: "A la pica antigua simplemente le puse un recubrimiento de rayuela. Aquí no había ni grifo, ni había nada. Hay que tener en cuenta todos los metros de tubería que he tenido que instalar para algo tan simple como tener agua del grifo, todo el trabajo que hay detrás de eso es épico. Es un trabajo de ingeniería muy complicado".

Alain mostrando el grifo de su cocina reformada por él. / YouTube / Arnau Serrado

Esto es todo un logro de Alain, ya que, cuando encontró la masía, estuvo varios meses sin luz ni agua. "Cuando llegué no tenía ni luz ni agua. Así que vivía como se podía. El agua la cogía directamente con un cubo del aljibe: con un cubo y una cuerda, pues como se hacía antes. Y la luz, bueno, sí que tenía un sistema solar, pero un sistema solar muy precario, que no daba para tener una nevera", expone.

Sistema de tuberías y placas solares

Actualmente, tiene todo un sistema de tuberías, que él mismo ha montado, que conecta directamente con unos depósitos donde almacena el agua de la lluvia. Por otro lado, ha solucionado el tema de la electricidad mediante placas solares.

A pesar de que prefiere estar solo, Alain cada vez recibe a más voluntarios de todo el mundo, que le ayudan con las reformas y a volver a darle vida a esas montañas abandonadas. "Acepto voluntarios y viene gente de todo el mundo. Este mes hemos tenido [gente de] Eslovaquia, Checoslovaquia y Hungría", explica.

Gente joven como voluntarios

Además, comenta el tipo de gente que va a visitarlo: "Básicamente, viene la gente aquí a echarte una mano en todo el proyecto. Normalmente, es gente joven que busca viajar de una forma que no les cueste mucho dinero. Eso a mí me gusta mucho porque, sin moverte de casa, conoces gente de todo el mundo, practicas inglés y me ayuda a internacionalizar el proyecto".

Alain, en la masía que ha reformado solo. / YouTube / Arnau Serrado

Alain finaliza evidenciando cuál es su principal objetivo o ilusión desde que superó el cáncer: "Mi gran ilusión es poder rehabilitar muchas masías para que la gente pueda tener la oportunidad de irse a vivir al campo como se hacía anteriormente, cuidando de sus animales y, sobre todo, teniendo una vida más natural implicada con la naturaleza".