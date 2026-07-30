Íker vive con su familia en la montaña: "Una cosa es verlo en YouTube y otra, muy distinta, es hacerlo en el mundo real, con tu mujer embarazada y una hija pequeña"

Vivir desconectado de la red eléctrica, lo que se conoce como 'off grid', se ha convertido en una tendencia al alza en los últimos años, especialmente impulsada por las redes sociales. Ya sea como una apuesta por la autosuficiencia o por necesidad, cada vez son más las personas, como el caso de Íker, que se plantean este estilo de vida.

Para comprobar hasta qué punto es viable, su familia ha decidido trasladarse temporalmente a una cabaña de piedra en medio del monte. Allí, alejados de las comodidades habituales, han puesto a prueba su capacidad de adaptación y han experimentado en primera persona cómo es vivir fuera de la red.

La familia en cuestión está compuesta por Íker, su mujer y su hija. Íker es un 'youtuber' que, en su canal @Basquecraft, se dedica a subir contenido de las tareas que realiza al aire libre, las artesanías que elabora y algunas temáticas de supervivencia en medio de la naturaleza. En uno de sus últimos vídeos, Íker explica qué solución ha encontrado para mantenerse sin red eléctrica.

Idealización del mundo digital

“Una cosa es verlo en YouTube y otra, muy distinta, es hacerlo en el mundo real, con tu mujer embarazada y una hija pequeña”, empieza explicando, subrayando el contraste entre la idealización del mundo digital y la experiencia real cotidiana de vivir sin red eléctrica.

Al adentrarse en este tipo de vida, están descubriendo que no existe una única forma de afrontarla. Hay mucha gente que apuesta por una versión más radical, reduciendo al mínimo su dependencia tecnológica y adaptándose a los ritmos naturales. “Cocinan y se calientan con leña, consumen muy poca electricidad y priorizan la simplicidad sobre la comodidad”, detalla Íker.

No encaja con las necesidades actuales

Sin embargo, este enfoque no siempre encaja con las necesidades actuales: “Para una familia moderna con Internet y trabajos digitales puede resultar complicado llevarlo al extremo”.

Durante años, una de las soluciones más extendidas en viviendas aisladas ha sido el uso de generadores de combustible. Según el hombre, aunque pueden parecer muy efectivos, presentan inconvenientes evidentes, como que requieren mantenimiento constante, generan humo y obligan a depender del suministro continuo de gasolina o gasoil.

Energía mediante paneles solares

En este contexto, ha ganado protagonismo una tercera alternativa: la producción de energía mediante paneles solares combinados con sistemas de almacenamiento. Este modelo permite alcanzar cierto grado de autonomía sin renunciar completamente a la comodidad. “Sigues dependiendo del tiempo y de gestionar bien los consumos, pero ganas una autonomía que antes requería instalaciones mucho más complejas”, señalan.

En su caso, la familia ha optado por esta última opción. Gracias a un sistema portátil de almacenamiento energético, asegura poder cubrir necesidades básicas durante varios días sin luz solar. “Podemos hacer funcionar el frigorífico más de dos días sin recibir ni un rayo de sol o utilizar pequeños electrodomésticos durante horas”, explican.

"Tener una casa eficiente"

No obstante, la experiencia deja una conclusión clara: la autosuficiencia energética no depende únicamente de la capacidad de almacenamiento: “El verdadero secreto no es solo cuánta energía eres capaz de almacenar, sino aprender a tener una casa eficiente y acorde a ese consumo”.

De este modo, más allá de lo que pueda parecer, vivir 'off grid' implica un equilibrio constante entre independencia, planificación y renuncia a ciertas comodidades, una realidad que dista de la imagen idealizada que a menudo se proyecta en redes sociales.