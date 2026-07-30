Homenaje económico
El BOE lo confirma: así será la moneda limitada para conmemorar el Mundial 2026
El Boletín Oficial del Estado justifica su acuñación y venta: el triunfo de La Roja constituye "un acontecimiento de especial relevancia que trasciende el ámbito deportivo"
El curioso intercambio de monedas entre Trump y Felipe VI en el palco del Mundial
Ya están disponibles estas nuevas monedas de 2 euros: conmemoran la reforma del artículo 49 de la Constitución
El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha acordado la emisión, acuñación y puesta en circulación de monedas conmemorativas de la victoria de España en el Mundial de fútbol de 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá, según publica este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La emisión, que llevará a cabo la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, constará de un máximo de 50.000 piezas de 4 reales cada una con un valor facial de 5 euros, y su precio de venta será de 60,33 euros (73 euros con el 21% de IVA).
El anverso reproducirá el retrato del rey Felipe VI, junto con la leyenda "Felipe VI rey de España", así como el año de acuñación, 2026, todo ello rodeado de una gráfila de perlas.
"Campeones del mundo"
En el reverso, en la parte superior de la moneda aparecerá el logotipo del campeonato FIFA World Cup 26 y, en la parte inferior, de forma circular y en mayúsculas, la leyenda "Campeones del mundo".
El BOE explica que la proclamación de la selección española de fútbol como campeona de la Copa Mundial de la FIFA 2026 constituye "un acontecimiento de especial relevancia que trasciende el ámbito deportivo, proyectándose como símbolo de excelencia, cohesión y reconocimiento internacional de España".
Reconocimiento internacional
Este logro, fruto del esfuerzo, el talento y el trabajo en equipo, ha generado un amplio reconocimiento social e institucional, reforzando los valores asociados al deporte y la imagen de España en el exterior, añade el texto.
La selección española de fútbol se proclamó campeona del mundo el pasado 19 de julio al imponerse en la final a Argentina por 1-0, con gol del barcelonista Ferran Torres en la prórroga.
La Roja sumó así su segundo título mundial, después del conseguido en Sudáfrica 2010.
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