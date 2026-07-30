Molins consolida su expansión y cierra el primer semestre con un crecimiento de ventas del 50%

Molins cerró el primer semestre de 2026 con un fuerte crecimiento de sus principales magnitudes financieras impulsado por la integración de Secil, la disciplina de precios y las medidas de eficiencia operativa. La compañía elevó sus ventas un 50% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta los 751 millones de euros, mientras que el EBITDA aumentó un 66%, hasta los 164 millones, en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica y la inflación de costes.

En términos comparables —a tipo de cambio constante, sin el impacto de la hiperinflación en Argentina y Turquía y con el mismo perímetro de consolidación—, la facturación creció un 11% y el EBITDA un 13%, reflejando la evolución orgánica del negocio.

El margen EBITDA mejoró en 2,1 puntos porcentuales, hasta situarse en el 21,9%, gracias a la política de precios y a las iniciativas de eficiencia, que permitieron compensar el aumento de los costes energéticos, de combustibles y transporte. Asimismo, el EBITDA ajustado, que incorpora la aportación de las sociedades participadas, alcanzó los 237 millones de euros, un 48% más, impulsado principalmente por la evolución de las 'joint ventures', especialmente en México.

Por su parte, el beneficio por acción se situó en 1,67 euros, un 16% superior al registrado en el primer semestre de 2025.

Molins generó una elevada generación de caja, con un flujo de caja libre de 117 millones de euros en el primer semestre, reforzando la capacidad de desapalancamiento de la compañía. La deuda financiera neta se situó en 1.341 millones de euros a cierre de junio de 2026, reflejando principalmente la adquisición de Secil a finales del primer trimestre. Durante el segundo trimestre la compañía completó con éxito una emisión inaugural de bonos por 500 millones de euros destinada a financiar la adquisición de Secil, reforzando su flexibilidad financiera y diversificando sus fuentes de financiación.

Crecimiento por regiones

Por áreas geográficas, Europa mantuvo una evolución positiva apoyada en la política comercial y las adquisiciones realizadas, mientras que Sudamérica registró unos sólidos resultados pese al efecto negativo de los tipos de cambio. África mostró un comportamiento estable en un entorno de elevada competencia y las sociedades participadas continuaron aportando de forma significativa a las cuentas del grupo.

Cierre de 2025

Molins cerró el ejercicio 2025 con un beneficio neto de 185 millones de euros, un 1% más que el año anterior, en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica y financiera. La compañía mantuvo prácticamente estables sus ingresos, con unas ventas de 1.368 millones de euros, gracias a la disciplina de precios, el crecimiento de la actividad a tipo de cambio constante y la aportación de las adquisiciones realizadas durante el ejercicio.