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Despido libre

María Pilar Dancausa, a favor del despido libre: "Yo estoy a favor del despido libre, pagando más al trabajador todos los meses"

La asesora fiscal defiende el despido libre si se abona una compensación mensual al trabajador, evitando sanciones y trámites

Adolfo Domínguez aboga por el despido "libre y sin trabas"

La experta María Pilar Dancausa propone un modelo de despido libre con pago mensual de la indemnización para evitar malentendidos ambas partes

La experta María Pilar Dancausa propone un modelo de despido libre con pago mensual de la indemnización para evitar malentendidos ambas partes / ARCHIVO

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Alejandro Navarro

Alejandro Navarro

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Hay veces en la que un despido puede tener consecuencias importantes sobre las partes implicadas, ya sea por las sanciones fiscales sobre la empresa o la indemnización económica a la que puede recurrir el trabajador.

"Un trabajador, si quiere, se puede ir cuando quiera, pero la empresa siempre tiene que justificarlo", señala María Pilar Dancausa, experta y asesora fiscal. En este caso, recuerda que las empresas no pueden despedir a un empleado sin un motivo claro y definido.

Pagar más dinero al mes a cambio de la tradicional indemnización

"Yo estoy a favor del despido libre", admite la experta, aunque con algunos matices. En este caso, la condición sería pagar más al trabajador de forma mensual, para que esa supuesta indemnización la vaya cobrando todos los meses.

De esta forma, si la empresa no estuviera a gusto con el trabajador, lo puede despedir libremente. Asimismo, si el empleado si no se encontrara cómodo en su puesto de trabajo, también podría abandonar este sin ningún problema.

Un despido sin sanciones económicas y de mutuo acuerdo

Según afirma la asesora fiscal, podrían evitarse malentendidos entre ambas partes, así como problemas en cuanto al cobro de la indemnización o el derecho a paro del empleado.

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Con ello, Dancausa defiende un modelo de trabajo donde los empleados y la empresa estén lo más cómodos posible, permitiendo cesar la actividad laboral sin ningún tipo de compensación económica, ahorrando gestiones y trámites añadidos.

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