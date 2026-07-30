El 80% de los españoles asegura que ha cambiado su forma de disfrutar del verano en los últimos años y ahora da más importancia a los planes sencillos, al tiempo compartido con familiares y amigos y al bienestar durante las vacaciones. Así se desprende del barómetro '¿Cómo disfrutan los españoles del verano?', elaborado por Alpha Research para la Asociación de Bebidas Refrescantes.

El estudio revela que tres de cada cuatro españoles (75%) consideran que la compañía es el factor más importante para disfrutar del verano, por delante incluso del destino, que solo es prioritario para el 52% de los encuestados. Entre los jóvenes de entre 18 y 29 años esta tendencia es aún más acusada, ya que el 82% sitúa el hecho de compartir tiempo con otras personas como el principal elemento para disfrutar de esta época del año.

Aunque viajar continúa siendo el plan favorito para el 63% de los españoles, las actividades cotidianas ganan protagonismo. El 53% señala el terraceo con amigos o familiares entre sus opciones preferidas y el 41% afirma que compartir un refresco en una terraza representa uno de sus momentos favoritos del verano.

El informe también refleja un cambio en los hábitos de consumo. Más de la mitad de los españoles (55%) reconoce haber reducido su consumo de alcohol en los últimos años y un 57% considera que las bebidas refrescantes son la mejor alternativa para disfrutar y celebrar sin consumir bebidas alcohólicas.

En este contexto, el 80% de los encuestados afirma que las bebidas refrescantes forman parte de sus momentos de ocio y celebración durante el verano, mientras que el 63% percibe que tienen una mayor presencia que hace unos años. Además, el aumento de las temperaturas también influye en este consumo: un 23% asegura que bebe más refrescos por su carácter refrescante y por tratarse de bebidas sin alcohol, un porcentaje que se eleva hasta el 30% entre los jóvenes de 18 a 29 años.

Según el estudio, esta evolución responde a una forma más consciente de entender el ocio, en la que los españoles buscan desconectar, cuidar su bienestar físico y emocional y disfrutar de experiencias sencillas en compañía de su entorno más cercano.