El Ibex 35 busca rumbo tras la Fed, mientras el BBVA sube un 3% tras registrar un beneficio récord

Los mercados intentan recuperar el equilibrio este jueves mientras asimilan la decisión de la Reserva Federal (Fed) sobre los tipos de interés y el último intercambio de disparos entre EEUU e Irán. Europa vuelve a abrir en rojo después de que Asia registrará de nuevo recortes. El Ibex 35 deja atrás las caídas este jueves y sube un 0,66% en plena temporada de resultados empresariales.

La cautela en el mercado se produce después de que la Reserva Federal decidiera el miércoles pasado mantener los tipos de interés en el 3,50-3,75%, pero fueron los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, sobre la reducción de la comunicación lo que alarmó al mercado. Warsh afirmó que, aunque se comprometería a celebrar ruedas de prensa a corto plazo, dejaría de dar pistas sobre futuros movimientos. "Al igual que antes, la declaración de política monetaria se limita a exponer los hechos y evita hacer previsiones, una decisión que consideramos especialmente prudente en estos tiempos de incertidumbre", manifestó anoche el economista.

Además de asimilar las medidas de política monetaria al otro lado del Atlántico, el mercado también está asimilando una nueva oleada de resultados financieros. El BBVA fue el último de los grandes bancos del Ibex 35 en publicar sus resultados este jueves y logró un beneficio récord de 6.051 millones, un 11,1% más.

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El precio del petróleo ha bajado ligeramente este jueves, aunque se mantiene en torno a los 90 dólares. Mientras tanto, los inversores asimilan una oleada de ataques en Oriente Próximo. La Casa Blanca y Arabia Saudí han llevado a cabo nuevos ataques contra objetivos iraníes en Irak.