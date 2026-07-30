Gestamp gana un 47% más y reduce su deuda al nivel más bajo desde que salió a bolsa

Gestamp cerró el primer semestre del año con un beneficio neto de 110 millones de euros, un 47% más que en el mismo periodo de 2025, un fuerte incremento que no responde exclusivamente a una mejora del negocio, sino que está impulsado por factores extraordinarios, como un menor impacto de las fluctuaciones de las divisas y una reducción de los gastos financieros respecto al año anterior.

Más allá de ese efecto puntual, el fabricante español de componentes para automóviles destaca la resistencia de su actividad en un entorno marcado por el estancamiento de la producción mundial de vehículos. Entre enero y junio, la compañía facturó 5.794 millones de euros, un 0,9% menos que un año antes, un descenso que atribuye principalmente al efecto del tipo de cambio en algunos de los mercados donde opera.

Pese a esa ligera caída de los ingresos, Gestamp logró mantener estable su Ebitda (beneficio generado por la actividad de la empresa antes de descontar intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones), que se situó en 651 millones de euros, si se excluyen los efectos del denominado Plan Phoenix, el programa interno de mejora de eficiencia que la compañía desarrolla en Norteamérica.

La rentabilidad también mejoró ligeramente. El margen de Ebitda —el porcentaje de beneficio operativo sobre las ventas— aumentó hasta el 11,2%, una décima más que hace un año.

Norteamérica mejora sus márgenes

Uno de los principales focos de Gestamp sigue siendo Norteamérica, una región donde la empresa lleva varios ejercicios aplicando medidas para elevar su rentabilidad. Durante el primer semestre, el margen operativo en Estados Unidos y México aumentó hasta el 8%, frente al 7,1% registrado un año antes. Solo entre abril y junio alcanzó el 8,8%, lo que acerca a la compañía a su objetivo de cerrar el ejercicio con márgenes de dos dígitos en la región.

La mejora se produce pese a que la producción de vehículos permanece prácticamente estancada en ese mercado, gracias a las medidas de eficiencia, reducción de costes y optimización industrial implantadas por el grupo. "Los resultados del semestre están en línea con nuestras previsiones y demuestran que nuestra capacidad de anticipación y adaptación nos permite seguir generando valor", afirmó el presidente ejecutivo de Gestamp, Francisco J. Riberas.

La deuda cae a mínimos desde 2017

Uno de los aspectos que más destaca la compañía es el fortalecimiento de su balance. A cierre de junio, la deuda financiera neta —el dinero que la empresa debe una vez descontado el efectivo disponible— se redujo hasta 1.771 millones de euros, un 17% menos que un año antes.

Con ello, tanto el volumen de deuda como el ratio de apalancamiento —el indicador que mide cuántas veces el beneficio operativo sería necesario para devolver esa deuda— alcanzaron su nivel más bajo para un primer semestre desde 2017, año en el que Gestamp debutó en Bolsa. El ratio descendió hasta 1,4 veces el Ebitda, un nivel que la compañía considera cómodo para seguir financiando su crecimiento.

Además, Gestamp generó 86 millones de euros de flujo de caja libre, es decir, el efectivo que queda disponible tras atender las inversiones necesarias para mantener el negocio en funcionamiento y que puede destinarse a reducir deuda, invertir o retribuir a los accionistas.

Noticias relacionadas

Con estos resultados, la multinacional española mantiene sin cambios sus previsiones para el conjunto de 2026 y considera que la evolución del semestre confirma el cumplimiento de la hoja de ruta marcada para este ejercicio.