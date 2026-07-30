Fluidra gana 175 millones en el primer semestre, un 7% más, y se lanza a por la francesa Hydrapro

Fluidra cerró el primer semestre de 2026 con un beneficio neto ajustado de 175 millones de euros, un 7% más a tipo de cambio constante que en el mismo periodo del ejercicio anterior. El beneficio neto ajustado por acción alcanzó los 0,91 euros, según ha comunicado este jueves la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Entre enero y junio, el grupo obtuvo unos ingresos de 1.258 millones de euros, un 5% superiores a los registrados un año antes. La empresa atribuye esta evolución al crecimiento de las ventas, una estricta disciplina en la gestión de costes y una sólida generación de caja.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado se situó en 321 millones de euros, un 6% más que en el primer semestre de 2025. Además, la ratio de deuda financiera neta sobre Ebitda mejoró hasta 2,2 veces, una décima menos que un año antes.

Por áreas geográficas, todas las regiones registraron avances en ventas a tipo de cambio y perímetro constantes. Europa lideró el crecimiento con un incremento del 5%, seguida de Norteamérica, con un 4%, y del resto de mercados, donde las ventas aumentaron un 3%.

En paralelo a la presentación de resultados, Fluidra anunció el lanzamiento de un programa de recompra de acciones por un importe máximo de 40 millones de euros. La compañía considera que, a los niveles actuales de cotización, esta operación constituye una utilización atractiva del capital y refleja la confianza del grupo en el valor de su negocio.

En el plano corporativo, Fluidra destacó el acuerdo alcanzado a finales de julio para adquirir la empresa francesa Hydrapro, especializada en soluciones para el tratamiento del agua y con una facturación anual cercana a los 30 millones de euros. La operación busca reforzar el crecimiento de la compañía. Asimismo, prevé completar durante el tercer trimestre la compra de Riaan Pool Group, que genera unos ingresos anuales de alrededor de 10 millones de euros.

Por su parte, Aiper, participada en un 27% por Fluidra, incrementó sus ventas un 21% en el primer semestre, un comportamiento que, según la empresa, confirma el potencial de esta inversión como uno de los principales motores de crecimiento en un segmento con elevadas perspectivas de desarrollo.

De cara al conjunto del ejercicio, Fluidra mantiene sin cambios sus previsiones para 2026. La compañía espera un crecimiento de las ventas de entre el 3% y el 7% a tipo de cambio constante, un margen de Ebitda ajustado de entre el 23,3% y el 24,3%, y un aumento del beneficio neto ajustado por acción de entre el 4% y el 13%.

El presidente ejecutivo de Fluidra, Eloi Planes, aseguró que la compañía ha completado "un buen primer semestre", con un crecimiento superior al del mercado pese a un contexto macroeconómico cambiante. Además, subrayó que el grupo continuará ejecutando su estrategia e invirtiendo para fortalecer el negocio a largo plazo, al tiempo que sigue mejorando la rentabilidad con el objetivo de generar valor de forma sostenida.