Criteria gana 1.248 millones en el primer semestre del año

Criteria ha alcanzado los 1.248 millones de euros de beneficio neto en el primer semestre de este año, lo que supone una caída del 8% frente a las ganancias logradas entre enero y junio de 2025. Sin embargo, según ha apuntado este jueves el hólding inversor de la Fundació La Caixa, hace un año el hólding inversor se benefició de operaciones extraordinarias, como los ingresos derivados de la auto-opa de Naturgy. El resultado recurrente muestra el buen comportamiento de Criteria este año, con 1.142 millones de ganancias, un 23% más interanual.

Los dividendos procedentes de los beneficios de las empresas donde invierte Criteria han sido el motor de crecimiento del hólding. Así, Criteria recibió 723 millones de euros de CaixaBank, 157 de Naturgy, 85 de Telefónica, 67 de ACS y 60 de Veolia. A estas cantidades hay que añadir otros 82 millones de otras participadas.

Con los números en la mano, CaixaBank, histórica entidad financiera que está en el núcleo del grupo La Caixa, ha aportado el 58% del beneficio neto de Criteria entre enero y junio. El banco que dirige Gonzalo Gortázar vive un momento dulce impulsado por el buen comportamiento de la economía española y de la portuguesa y por los tipos de interés marcados por el Banco Central Europeo para hacer frente a la amenaza de la inflación.

Reflejo bursátil

Criteria ha destacado que durante el semestre sus participadas han visto cómo su valor en bolsa crecía en 5.877 millones de euros. Al frente está de nuevo CaixaBank (+18,6%), con ACS (+51,7%) o Naturgy (+5,9%) también mejorando sus valoraciones. Así, el valor neto de los activos de Criteria crece un 17% y se sitúa en los 46.640 millones de euros, mientras que su valor bruto alcanza los 51.807 millones.

Al cierre del primer semestre, las inversiones que hace Criteria han alcanzado los 2.009 millones de euros; entre los movimientos más relevantes están la adquisición de un 2,5% más de las acciones de Naturgy, la compra de un 1,3% adicional en ACS o la compra de inmuebles por 427 millones entre los que destaca el edificio Estel, en Barcelona.

Reducción de la deuda

Estos resultados vienen acompañados de una reducción de la deuda hasta los 5.167 millones de euros, con un ratio de endeudamiento del 6,5% y un coste medio de la deuda del 3%. Este mismo mes de junio, la agencia crediticia Fitch elevó la calificación de Criteria a A- (perspectiva estable), tras la mejora otorgada por Moody's en diciembre de 2025.

Desde mayo de 2025, el brazo inversor de La Caixa está dirigido por José María Méndez, que tomó el relevo tras el breve mandato de Àngel Simón. Criteria es propiedad al 100% de la Fundació La Caixa, una de las más grandes del mundo, y es la fuente de ingresos con que la entidad benéfica acomete sus programas sociales y culturales.