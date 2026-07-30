Los contratistas catalanes reclaman doblar la inversión en infraestructuras ante el déficit acumulado de 49.500 millones

La Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya (CCOC) ha reclamado este jueves duplicar el ritmo de inversión en infraestructuras en Catalunya para revertir un déficit acumulado de 49.500 millones de euros desde 2009. La patronal de la construcción sostiene que el volumen actual de licitación pública apenas cubre la mitad de las necesidades del país y alerta de que el retraso lastra la competitividad, dificulta el acceso a la vivienda y condiciona ámbitos como la movilidad, la disponibilidad de agua, la transición energética o la calidad de los equipamientos públicos, han advertido.

El diagnóstico figura en el informe "El sector de la construcción en Catalunya 2025. Previsiones 2026 y 2027", que concluye que el sector mantiene una evolución favorable, con un crecimiento del 5,4% en 2025, pero insiste en que este dinamismo resulta insuficiente para compensar más de una década de infrafinanciación en infraestructuras.

"Optimismo frágil"

"Este informe presenta un optimismo medido y frágil: es verdad que en Catalunya se está construyendo, pero no lo suficiente que se necesita en infraestructuras, equipamientos y vivienda. El déficit sigue aumentando desde el 2009", ha lamentado el presidente de la CCOC, Lluís Moreno, durante la presentación. El dirigente ha insistido además en que "Catalunya no se puede permitir seguir acumulando déficits en infraestructuras" y ha defendido que invertir en vivienda, infraestructuras y equipamientos supone hacerlo también en competitividad, cohesión territorial y calidad de vida.

Obras de la L9 en la futura estación de Campus Nord / Jordi Otix

La patronal calcula que Catalunya debería licitar cada año unos 7.365 millones de euros, una cifra equivalente al 2,2% del PIB y alineada con los niveles de inversión de los principales países europeos. Sin embargo, en 2025 la licitación pública ascendió únicamente a 3.972 millones, aproximadamente la mitad de esa referencia. La CCOC advierte de que este desfase explica el déficit acumulado de 49.500 millones de euros en infraestructuras desvelado en mayo por Foment del Treball.

Menos peso de la construcción

El responsable de estudios de la organización, Rubén Gil, ha asegurado que el sector de la construcción "ha ido perdiendo peso dentro de la estructura productiva del país hasta situar Catalunya a la cola, tanto por el peso del sector en la economía como por la inversión pública en relación con el PIB".

Más allá del volumen de inversión, la CCOC ha puesto también el foco en la capacidad de las administraciones para convertir los anuncios en obras terminadas. El informe recuerda que el Estado ejecutó en 2025 únicamente el 57,4% de la inversión presupuestada en Catalunya y acumula desde 2009 un déficit de ejecución de 12.935,4 millones de euros. Gil ha hecho mención a las diferencias que hay con Madrid, donde la ejecución de obras es muy superior.

Obras de la nueva biblioteca pública de Sant Esteve Sesrovires. / Jordi Otix / EPC

En el mismo periodo, la Generalitat alcanzó un grado de ejecución del 89,6%, aunque también dejó sin materializar inversiones por valor de 3.107 millones de euros. Para la patronal, estas cifras demuestran que no basta con incrementar los presupuestos. Reclama completar todo el ciclo inversor para que las partidas previstas se transformen en licitaciones, posteriormente en adjudicaciones y, finalmente, en obras ejecutadas con impacto real sobre las infraestructuras y la economía, ha subrayado Lluís Moreno.

Más competencia en las licitaciones

Una vez más, el informe también identifica otro problema estructural: el desajuste entre los presupuestos de licitación y el coste real de las obras. Durante 2025, el 45% de las licitaciones públicas recibió solo una o dos ofertas, un indicador que la CCOC interpreta como una muestra de que muchas empresas renuncian a concurrir cuando los importes no cubren adecuadamente los costes de ejecución o los mecanismos de revisión de precios resultan insuficientes.

Promoción de vivienda de protección oficial en la Marina del Prat Vermell, en Barcelona. / Jordi Otix / EPC

Por ello, la organización reclama actualizar los presupuestos de licitación, reforzar los sistemas de revisión de precios y dotar al sector de un marco contractual que garantice la viabilidad económica de las obras y favorezca una mayor concurrencia empresarial.

Crecimiento previsto para 2026 y 2027

Pese a estas carencias, el informe prevé un crecimiento de la construcción de entre el 3,5% y el 4% durante 2026 y de entre el 2,5% y el 3,5% en 2027, impulsado por la demanda estructural de vivienda y las inversiones previstas en infraestructuras estratégicas. El CCOC agrupa unas 80 empresas y es adjudicataria de entre el 75% y 80% de la obra pública que se adjudica en Catalunya y alrededor del 50% de la privada, ha recordado Moreno.