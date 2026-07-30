Cirsa eleva un 85% su beneficio semestral, hasta 94,7 millones de euros

Cirsa cerró el primer semestre del año con un beneficio neto de 94,7 millones de euros, un 84,9% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, según la documentación remitida este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los ingresos operativos netos de la compañía alcanzaron los 1.260 millones de euros entre enero y junio, lo que representa un incremento interanual del 8,6%. Por su parte, el resultado bruto de explotación —Ebitda— aumentó un 8,4%, hasta situarse en 396,2 millones.

La empresa de bingos y casinos atribuye la fuerte mejora del beneficio principalmente al crecimiento del Ebitda y a la reducción de los costes financieros, que descendieron un 34% respecto al primer semestre del año pasado.

Cirsa también ha señalado que las fluctuaciones de los tipos de cambio tuvieron un efecto neutro sobre las cuentas del periodo. Según la compañía, el impacto negativo registrado durante el primer trimestre quedó “totalmente compensado” entre abril y junio.

El grupo ha destacado el comportamiento “fuerte” de todas sus unidades de negocio durante la primera mitad del ejercicio. Entre ellas sobresalió la división de máquinas recreativas en España, Slots España, cuyos ingresos crecieron un 12,1%.

El número de máquinas instaladas en el mercado español se mantuvo estable respecto al año anterior. Por tanto, la mejora de la facturación se explica fundamentalmente por el programa de renovación de equipos y por el aumento de la productividad obtenida en cada punto de venta.

El negocio en línea crece cerca de un 15%

La división de juego y apuestas por internet registró unos ingresos operativos netos de 303,2 millones de euros, un 14,9% más que en el mismo periodo del año anterior.

Cirsa ha destacado el “robusto crecimiento orgánico” conseguido por esta unidad en el conjunto de sus productos y mercados. La celebración del Mundial de fútbol también impulsó la actividad durante junio, al incrementar el volumen de apuestas y ampliar la base de clientes.

La empresa considera que este aumento de la actividad y de los usuarios puede contribuir al crecimiento futuro del negocio digital.

En este ámbito, Cirsa también ha resaltado la adquisición de la compañía paraguaya Slots del Sol, una operación incluida en su plan de crecimiento para 2026. El grupo espera que la compra contribuya positivamente tanto a la expansión de los ingresos como al margen de Ebitda durante los próximos trimestres.

Los casinos facturan 524,6 millones

La unidad de casinos alcanzó una facturación de 524,6 millones de euros en el primer semestre, un 10,2% más que en el mismo periodo del año anterior.

La compañía ha explicado que las adquisiciones realizadas durante el último trimestre de 2025 contribuyeron favorablemente a estos resultados. También ha subrayado que la evolución de los ingresos fue positiva y equilibrada en todos los países en los que opera.

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El crecimiento fue más moderado en México. Cirsa atribuye esta evolución al efecto del Mundial de fútbol, ya que parte de los clientes optaron por seguir los partidos en lugar de acudir a los casinos durante el periodo analizado.