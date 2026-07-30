Cellnex reduce sus pérdidas un 15% y acelera la retribución al accionista con otra recompra de acciones de 200 millones

Cellnex continúa reforzando su estrategia de devolver capital a sus accionistas y, en esta línea, la empresa especializada en infraestructuras de telecomunicaciones ha anunciado este jueves un nuevo programa de recompra de acciones por valor de 200 millones de euros, una operación que se suma al plan de 500 millones ejecutado este año y que eleva la remuneración total prevista para sus accionistas en 2026 hasta 1.000 millones de euros, entre dividendos y recompras.

El anuncio ha acompañado a la presentación de los resultados del primer semestre, en los que la compañía registró unas pérdidas de 97 millones de euros, un 15,6% inferiores a las del mismo periodo del año pasado. Aunque Cellnex continúa en números rojos, la evolución responde principalmente al peso de las amortizaciones, el gasto contable que refleja la pérdida de valor de las inversiones realizadas en la compra de torres e infraestructuras de telecomunicaciones durante los últimos años, y que no implica un desembolso de efectivo en ese momento.

La compañía aumentó además sus ingresos un 2,9%, hasta 2.209 millones de euros, impulsada principalmente por su negocio de torres de telecomunicaciones, que volvió a ser el principal motor de crecimiento.

Uno de los indicadores que mejor evolucionó fue el flujo de caja libre, es decir, el dinero que realmente genera la empresa una vez cubiertos sus gastos e inversiones y que puede destinar a reducir deuda, invertir o remunerar a los accionistas. Entre enero y junio alcanzó 301 millones de euros, frente a los 19 millones registrados un año antes.

También mejoró el EbitdaaL, que aumentó un 7,7%, hasta 1.231 millones de euros. Este indicador mide el beneficio generado por la actividad de la empresa antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, y además tiene en cuenta el coste de los contratos de arrendamiento (muy relevantes en una compañía que alquila miles de emplazamientos para instalar antenas de telefonía).

Más caja para el accionista

El consejero delegado de Cellnex, Marco Patuano, aseguró que los resultados del semestre "confirman la fortaleza del modelo industrial" del grupo gracias al crecimiento orgánico del negocio y a la mayor generación de caja.

En la misma línea, el director financiero, Raimon Trias, defendió que la mejora operativa y la sólida posición financiera permiten ampliar la remuneración al accionista. El grupo ya abonó el pasado 15 de julio un dividendo de 500 millones de euros y, tras completar el anterior programa de recompra de acciones, pondrá ahora en marcha otro por 200 millones, reduciendo así el número de títulos que hay en circulación y aumentando el capital de la compañía, una fórmula habitual para retribuir a los inversores.

Mantiene la hoja de ruta

A cierre de junio, Cellnex disponía de 5.300 millones de euros de liquidez, de los que 2.000 millones correspondían a caja y 3.300 millones a líneas de crédito disponibles, además de tener cubiertos la mayor parte de los vencimientos de deuda hasta 2028.

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La compañía también reiteró sus previsiones para los próximos dos ejercicios. Para 2026 espera ingresar entre 4.075 y 4.175 millones de euros y obtener un Ebitda ajustado (beneficio operativo antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) de entre 3.425 y 3.525 millones. Asimismo, prevé seguir aumentando el dinero que genera su actividad, con un flujo de caja libre de entre 600 y 700 millones de euros este año.