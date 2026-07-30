Catalunya estrena su gran escaparate del videojuego: 14.000 metros cuadrados para el SAGA Barcelona Game Fest

Es una industria que factura ya más de 750 millones de euros al año y da trabajo directo a más de 5.000 profesionales repartidos en más de 250 empresas. Todas ellas conforman el sector del videojuego en Catalunya, que lleva años consolidándose de la mano de estudios, incubadoras y programas de apoyo institucional. Y lo hace hasta el punto de que, según el último Llibre Blanc de la Indústria Catalana del Videojoc, la comunidad representa la mitad de la facturación estatal.

Ese engranaje quiere tener ahora también su gran escaparate propio. No es que antes no lo tuviese. El Barcelona Game Fest (anteriormente IndieDevDay), centrada en el ámbito profesional (B2B) y en jugadores en busca de propuestas originales; el Saga Saló Gaming que, creado por la Plataforma per la Llengua, tenía la meta de visibilizar y normalizar el uso del catalán en el mundo del videojuego y reunir a la comunidad de jugadores jóvenes y creadores de contenido; y el Retro Barcelona, enfocado al videojuego clásico, llevan años celebrándose en distintos puntos de la ciudad, atrayendo desde 7.000 a 15.000 asistentes cada uno.

Este año, sin embargo, estos tres eventos han decidio unir fuerzas para dar un salto de escala. Así lo han reafirmado este jueves los responsables del salón SAGA Barcelona Game Fest, que ha presentado este jueves los detalles de su primera edición en una rueda de prensa celebrada en el Palau Marc.

La feria se celebrará del 9 al 11 de octubre en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona --algo inédito para un evento de este sector-- ocupará más de 14.000 metros cuadrados dedicados a videojuegos, actividades e industria, y reunirá más de 80 actividades dirigidas a distintos públicos, desde el consumo familiar de videojuegos hasta la proyección internacional de la industria catalana.

Todo ello con la vocación de convertirse en el gran punto de encuentro del videojuego en el sur de Europa, y atraer un público objetivo potencial que supere los 30.000 asistentes, aglutinando industria, estudios de desarrollo, profesionales y comunidad jugadora.

La presentación ha corrido a cargo del coportavoz del SAGA Barcelona Game Fest, David Poudevida, junto a los representantes Raquel Torreño y Carles Garcia, además del director general de Política Lingüística en los Ámbitos Tecnológico y Audiovisual de la Generalitat, Roger Serra, y la comisionada de Uso Social del Catalán del Ayuntamiento de Barcelona, Marta Salicrú. También ha participado Conrad Roset, director creativo de Nomada Studio, que ha presentado el cartel oficial y la nueva identidad visual de esta primera edición.

Nombres de prestigio internacional

Entre los nombres de referencia internacional confirmados en esta primera edición figuran estudios y editoras como The Behemoth (Alien Hominid, Castle Crashers o BattleBlock Theater, Devolver Digital (Cult of the Lamb, Hotline Miami y Enter the Gungeon) y Super Rare Games, además de profesionales vinculados a compañías de prestigio como Larian Studios (Baldur's Gate 3 o la saga Divinity) y Gameloft (destacando con Asphalt, juegos de Disney u otros de acción y estrategia), que compartirán su experiencia con visitantes y asistentes profesionales. ¿Se prevé la atracción de nombres como Nintendo, Sony o Scopely? "Es lo que pretendemos, precisamente, con este salto de tamaño" explican desde la organización, que aseguran ya estar en conversaciones para convencerles.

Uno de los pilares del evento será la proyección exterior de este ecosistema tecnológico y creativo afincado en Catalunya. Para ello, contará con delegaciones procedentes de Japón y Portugal y ha cerrado una colaboración con China Joy, la principal feria de videojuegos del mercado asiático. Como primer fruto de esta alianza, China Joy exhibe estos días cinco videojuegos seleccionados y enviados por el propio SAGA Barcelona Game Fest, un primer paso que, según trasladan los organizadores, estrechará los vínculos entre el ecosistema catalán y los principales mercados internacionales.

El impulso al talento será otro de los pilares del proyecto. En el marco del salón, el Departamento de Cultura organizará el 8 de octubre, en Palo Alto, la cuarta edición de la feria de empleo Talent DevDay, con la colaboración de la Fundació Palo Alto y la incubadora GameBCN, y la participación de estudios de videojuegos con posiciones profesionales abiertas.

"Es mucho más que un nuevo salón del videojuego: es un proyecto que hace crecer el sector, impulsa el talento y consolida el catalán como lengua de creación, de juego y de comunidad", ha afirmado Roger Serra, quien ha destacado que el SAGA Barcelona Game Fest supone una nueva etapa para el videojuego en Catalunya.

El catalán, eje transversal del evento

El Govern, por su parte, quiere reforzar su compromiso con la industria mediante un estand institucional compartido entre los departamentos de Cultura y de Política Lingüística, impulsado por la Dirección General de Innovación y Cultura Digital, el Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) y el propio Departamento de Política Lingüística. El espacio dará visibilidad a las iniciativas impulsadas desde la Taula del Videojoc de Catalunya, el órgano de cooperación entre administración y sector que trabaja para consolidar el país como referente europeo en creación y producción de videojuegos.

"Hay que normalizar la presencia del catalán también en los eventos feriales con vocación internacional. El sector del videojuego es estratégico porque se dirige, entre otros, a la población joven y porque contribuye a generar nuevos usos lingüísticos en el ámbito digital", ha señalado Marta Salicrú, comisionada de Uso Social del Catalán del Ayuntamiento de Barcelona.

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La representante ha aprovechado su intervención para recordar que, según datos de 2024 recogidos en el libro blanco de la industria, el 74% de los videojuegos creados en Cataluña incorporan el catalán. Y que, precisamente ahora, el SAGA Barcelona Game Fest quiere reflejar ese peso con más de cincuenta videojuegos disponibles en catalán, actividades mayoritariamente en esta lengua, servicio de traducción simultánea cuando sea necesario y señalización de los idiomas disponibles en los videojuegos exhibidos.