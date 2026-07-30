Los coeficientes reductores en la jubilación anticipada
Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, sobre los efectos de coeficientes reductores en pensiones: "Es importante elegir el momento adecuado para solicitar nuestra jubilación anticipada"
La cuantía de la pensión de jubilación puede reducirse de forma definitiva con la aplicación de coeficientes reductores al anticipar el retiro, según la Ley General de la Seguridad Social
Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: "Existen varios mecanismos que reconocen el esfuerzo de la crianza de nuestros hijos en la futura jubilación"
El momento de la jubilación puede ser un alivio para muchos trabajadores, así como una oportunidad para dedicar tiempo a la familia o al descanso personal.
Sin embargo, algo que no muchos saben es que un simple gesto, como adelantar la fecha de jubilación, puede tener efectos negativos sobre la pensión recibida, disminuyendo la cuantía recibida para siempre.
La jubilación anticipada y los coeficientes reductores
En este sentido, el funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz recuerda un matiz importante, presente en la normativa: "Si adelantamos nuestra edad de jubilación como norma general se nos aplicarán unos coeficientes reductores".
Estos coeficientes reductores lo que hacen es disminuir de forma permanente nuestra futura prestación de jubilación. De este modo, cuantos más meses se adelanta el retiro del trabajador, mayor será la penalización.
Ahora bien, otro elemento importante sería el periodo total de cotización. "Cuantos más años cotizados tengamos, menor será la penalización que se nos aplicará", recuerda Muñoz.
De hecho, la propia Ley General de la Seguridad Social establece el funcionamiento y aplicación de cada uno de estos coeficientes reductores.
Los rangos pueden variar de forma significativa: desde el 21% si adelantamos 24 meses la jubilación y se presentan menos de 38 años y 6 meses cotizados; hasta el 2,81% si se adelanta el retiro solo un mes y se demuestran más de 44 años y 6 meses cotizados.
Un caso práctico para entender su funcionamiento
Es importante saber que unos pocos meses pueden marcar una amplia diferencia, de casi la mitad entre uno y otro. De hecho, el experto pone un ejemplo para entender mejor el funcionamiento de estos coeficientes reductores.
Pongamos el caso de un trabajador con 38 años cotizados a lo largo de su vida y una base reguladora correspondiente a 2.000 euros mensuales. Si decide adelantar su jubilación 2 años (24 meses), la penalización aplicada correspondería al 21%.
"Su pensión se reducirá en 420 euros mensuales y la pensión resultante que cobraría sería de 1580 euros", aclara el experto, por lo que el trabajador habría perdido algo más de una quinta parte de su pensión.
Al contrario, si el trabajador decide retrasar unos meses su jubilación, solicitándola 20 meses antes de su edad ordinaria, la penalización correspondería al 11%, es decir, unos 220 euros mensuales menos.
Como resultado, la pensión total se situaría en los 1.780 euros mensuales. De este modo, la diferencia por esperar 4 meses puede ser muy alta.
"Podremos aumentar nuestra pensión de jubilación en 200 euros mensuales para toda nuestra vida como pensionista", añade el funcionario. Con todo ello, se vuelve fundamental saber elegir el momento adecuado para solicitar la jubilación anticipada, y así evitar reducciones significativas en la pensión.
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