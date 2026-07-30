El 25% de los inmuebles de Ibiza son segundas residencias o viviendas vacías

La estadística de la Agencia Tributaria incluye en su estadística de viviendas declaradas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que acaba de publicar y que ofrece datos del año 2024, un apartado dedicado a las ‘viviendas a disposición’. Este concepto fiscal define las propiedades que están a disposición de sus titulares: no se trata de la vivienda habitual del propietario ni está alquilada durante ese periodo ni está ligada a una actividad económica, y además permanece disponible para que su propietario o usufructuario la utilice.

Normalmente se trata de una segunda residencia, aunque también puede ser una vivienda vacía y sin uso efectivo. De este tipo son el 24,7% de los inmuebles correspondientes a los cuatro municipios analizados por la Agencia Tributaria, todos ellos con más de 20.000 habitantes. Así, en la isla de Ibiza hay, al menos, 8.861 viviendas que podrían ser la segunda residencia de sus propietarios o que podrían estar vacías.

En el municipio de Ibiza hay 2.726 de esta categoría, el 19,92% del total; en Sant Antoni hay contabilizadas un total de 1.763, el 28,3% de las viviendas de la localidad; en Sant Josep, 1.867, el 27,97%, y en Santa Eulària, 2.505, el 27,2%. En Palma sólo suponen el 18,3% del total. La media balear es del 24,5%, casi idéntica a la ibicenca.

Los nuevos alquileres se disparan

Por otra parte, esa estadística de la Agencia Tributaria demuestra que los precios de los alquileres siguen creciendo de manera desorbitada. No, no es sólo una sensación. Es una realidad recogida incluso por el organismo encargado de recaudar los impuestos. La media de los nuevos alquileres llega a ser hasta un 30,5% superior al alquiler medio existente, como ocurre en Sant Antoni: en ese municipio, el arrendamiento medio anual es de 1.009 euros, mientras que la media de los nuevos contratos asciende en esa localidad a 1.317 euros (+308 euros).

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En Sant Antoni, el arrendamiento medio anual es de 1.009 euros, mientras que la media de los nuevos contratos asciende en esa localidad a 1.317 euros

Donde son más altos los nuevos alquileres medios es en Sant Josep (1.494 euros) y Santa Eulària (1.495 euros), un 22,4% (274 euros más) y un 25,4% (303 euros más) superiores, respectivamente, al alquiler medio. En el caso del municipio de Eivissa, los nuevos arriendos de 2024 ascendían a 1.304 euros, un 26,1% más que el precio medio (270 euros más). La media balear de los nuevos alquileres es de 1.100 euros, lo que supone un incremento del 22,9% respecto al valor medio.