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Mercados

Warsh rompe el guión de la Fed y deja al mercado ante una posible subida sorpresa

La incertidumbre sobre la futura política de comunicación de la Fed aumenta la inseguridad de los mercados ante el encarecimiento del precio del petróleo

Kevin Warsh, presidente de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, interviene en una audiencia de la Comisión de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado en el Capitolio de los Estados Unidos, en Washington, DC.

Kevin Warsh, presidente de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, interviene en una audiencia de la Comisión de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado en el Capitolio de los Estados Unidos, en Washington, DC. / Europa Press/Contacto/Michael Br / Europa Press

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Monique Zamora Vigneault

Monique Zamora Vigneault

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Durante más de una década, los mercados financieros se han acostumbrado a una Reserva Federal (Fed) cada vez más comunicativa. El banco central que marca la pauta monetaria para buena parte del mundo comenzó a ofrecer ruedas de prensa en 2011, bajo la presidencia de Ben Bernanke, y un año después introdujo el llamado dot plot. Este pequeño pero influyente gráfico permite a los mercados conocer las previsiones de los miembros de la Fed sobre la evolución de los tipos de interés.

Desde entonces, los inversores se han acostumbrado a anticipar la trayectoria de los tipos de interés del banco central, pero esa era de transparencia podría llegar a su fin bajo la presidencia de Kevin Warsh. El halcón elegido por Donald Trump para suceder a Jerome Powell ha cuestionado tanto la publicación del célebre diagrama de puntos como las ruedas de prensa posteriores a las reuniones de la Fed, seguidas cada mes con enorme atención por los mercados.

¿Una Fed menos transparente?

Kevin Thozet, miembro del comité de inversión de la gestora francesa Carmignac, advierte que la entidad dirigida ppodría ptar por una política de comunicación mucho más discreta bajo el liderazgo de Warsh. "Kevin Warsh ha manifestado abiertamente su rechazo a la forward guidance (orientación futura), la práctica por la que los bancos centrales se comprometen de antemano con determinadas actuaciones, limitando así su capacidad para actuar con flexibilidad", alerta Thozet. "Si el nuevo presidente de la Fed mantiene este enfoque, a partir de ahora cada reunión de la Fed pasará a ser potencialmente decisiva", concluye.

Y este cambio llega en un momento especialmente delicado. El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) decidirá este miércoles el precio del dinero, mientras crece la incertidumbre entre los inversores sobre cómo la Fed afrontará el encarecimiento del gas, agravado por la guerra en Irán, y una inflación que continúa por encima de su objetivo del 2%.

Pausa o subida

El consenso del mercado dista de ser claro. Aunque un 66,3% de los operadores prevén que los tipos se mantengan sin cambios en el rango del 3,50-3,75% este miércoles, alrededor del 33,7% de los inversores encuestados por el índice FedWatch del CME Group anticipan una subida hasta el 3,75-4,00%.

La inflación en Estados Unidos repuntó en junio hasta el 3,5%, un ritmo menos de lo previsto. No obstante, las renovadas tensiones entre Irán y Estados Unidos en las últimas semanas han vuelto a impulsar los precios del petróleo y han reavivido el temor a un nuevo episodio inflacionista.

Clémence Dumoncel, estratega de UBS Global Wealth Management, descarta que la Fed endurezca su política monetaria este miércoles. “Tras la decisión del BCE de mantener los tipos sin cambios con un tono restrictivo, esperamos que la Fed, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón hagan caso omiso", concluye.

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Manuel Pinto, estratega jefe de XTB, también comparte la visión de UBS. “Aunque el repunte del petróleo aumenta el riesgo de un nuevo episodio inflacionista, creemos que la Fed prefirirá esperar a comprobar si el shock energético termina trasladándose realmente a la inflación subyacente antes de volver a endurecer su política monetaria”, afirma. 

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