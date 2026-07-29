Berasategui y la realidad de vivir en una aldea: "Quiero unas gallinas sanas. Y para ser sano en esta vida hay que mover el culo"

El auge de la autosuficiencia y la vida en el campo sigue ganando adeptos, especialmente entre quienes buscan alejarse del ritmo acelerado de la ciudad.

En este contexto, cada vez son más los creadores de contenido que comparten su día a día en entornos rurales, mostrando tanto las ventajas como los retos de emprender proyectos agrícolas desde cero.

El protagonista en esta ocasión es Ibon Berasategui, que comparte sus experiencias en su canal de YouTube @CronicasBerasategui. Este chico se dedica a documentar el proceso real de construcciones y reformas hechas con sus propias manos, los aciertos y errores de adaptarse al estilo de vida rural y el día a día de un novato que aprende a trabajar la tierra, manejar herramientas y convivir con la naturaleza, según sus propias palabras.

En uno de sus últimos vídeos, el 'youtuber' documenta el proceso que está llevando a cabo para construir un gallinero en su aldea. Además, muestra algunas realidades de vivir aislado de la sociedad, sobre todo a la hora de conseguir agua en un pueblo en medio de las montañas asturianas.

Principal problema de su terreno

Para empezar, empieza exponiendo el principal problema que tiene con todas las construcciones en su terreno: el desnivel. "Donde yo creo que voy a tener el problema de verdad es en la pendiente. Como podéis ver, mi terreno está en pendiente; yo pensaba que no era mucho, pero el arquitecto, cuando vino aquí, me dijo: 'Uy sí, aquí hay demasiada pendiente'", expone el hombre.

A pesar de este inconveniente, Berasategui ha conseguido llegar a una solución eficaz: nivelar el terreno, poner placas de hormigón y hacer un muro de contención. "Aquí, al haber pendiente, voy a tener que poner un muro de contención. Me lo he imaginado, lo he estado ahí reflexionando y le voy a meter bloques de hormigón también, para reforzarlo", explica Ibon.

Berasategui, en el lugar en el que quiere construir el gallinero autosuficiente. / Youtube / CronicasBerasategui

Gallinero especial: autosuficiente

Lejos de lo habitual, Berasategui expone que quiere un gallinero especial: "Lo he pensado y quiero un gallinero autosuficiente: que las gallinas puedan beber cuando quieran y tengan reservas. Que no tenga que estar yo constantemente viniendo a echarles agua y demás. Si hay que hacerlo, se hace, pero si me lo puedo ahorrar, ese tiempo lo puedo dedicar a otras cosas".

Además, expone que el desnivel que quede en la estructura puede ayudar a las gallinas: "Porque el gallinero está en pendiente, puedes pensar: 'Pobres gallinas'. Pero no es malo, ya que voy a hacer que hagan ejercicio, que es la clave de todo. Yo quiero unas gallinas sanas. Y para ser sano en esta vida hay que moverse, hay que mover el culo".

¿Cómo consigue agua en su aldea?

Dejando de lado el gallinero, Berasategui explica cómo consigue agua en esta aldea aislada de la sociedad. "Todavía no tengo agua en el terreno, entonces me vengo al pilón, que lo tengo a 100 metros. Lo malo es que tienes que ir cada vez que necesitas agua, pero son solo 100 metros de distancia", explica.

Berasategui, en el pilón de agua de su aldea. / Youtube / CronicasBerasategui

Ibon finaliza el vídeo recomendando a todo aquel que quiera vivir con comodidades a quedarse en las ciudades: "Si te dan pereza estas cosas, no te vengas a un pueblo; te quedas en la ciudad, te quedas con la comodidad de pedir comida a domicilio y que te la traigan. Yo me quedo con estas pequeñas incomodidades de las aldeas".