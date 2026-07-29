Economía
Virginia López, abogada: “Es muy cómodo culpar al trabajador enfermo. Mucho más incómodo es preguntarse cuántas bajas podrían haberse evitado”
Una abogada habla en profundidad acerca del mal funcionamiento de las bajas a nivel empresarial
Virginia López Bello, abogada laboralista, sobre las bajas laborales: "La relación laboral llevaba mucho tiempo deteriorándose hasta hacerse insostenible. El conflicto simplemente hace visible un daño que ya existía"
Cristian Miguel Villa
Virginia López, abogada laboralista, tiene una opinión muy firme sobre las bajas laborales: está totalmente en contra de aquellos grandes empresarios que culpan a las bajas laborales de la destrucción de empleo. De hecho, desplaza el foco hacia las condiciones laborales que algunas empresas imponen a sus empleados.
Las bajas serían la consecuencia de malas condiciones laborales, no el verdadero problema
La filosofía de Virginia es una que comparte el principio de 'prevenir antes que curar'; es decir, para ella la culpa no se encuentra en las bajas en sí, sino en las condiciones laborales que acaban llevando a un trabajador a tener que pedir la baja.
La abogada explica que una baja no suele ser el resultado de algo repentino, sobre todo cuando hablamos de bajas relativas a problemas psicológicos; asegura que el núcleo de todo ello se encuentra en meses o años de frustraciones acumuladas.
Virginia habla acerca de salarios insuficientes, de cambios de turno impuestos sobre los trabajadores, de horas extras sin pagar y de retrasos en nóminas; en definitiva, de desafíos que poco a poco empiezan a minar el bienestar del trabajador.
Consecuentemente, para Virginia una baja es simplemente la manifestación definitiva de un deterioro que ha hecho mella de manera constante sobre el trabajador, hasta el punto de que este simplemente no ha podido soportarlo más.
En tal sentido, Virginia recuerda que las empresas tienen la obligación de evaluar y prevenir los riesgos psicosociales asociados al trabajo. No obstante, lo que debería convertirse en una medida preventiva acaba siendo un simple trámite.
Es decir, las pruebas que se realizan en muchas empresas no van destinadas a realmente descubrir si el trabajador está bien o no. La ejecución pasa simplemente por cumplir un trámite burocrático, mientras que el bienestar del trabajador queda en un segundo plano.
La conclusión a la que llega Virginia es que todas aquellas empresas que se considera que tratan a sus trabajadores debidamente, acaban registrando un número de bajas mucho menor que otras empresas que no tienen en consideración las necesidades de los empleados.
Por eso, para la abogada resulta injusto responsabilizar automáticamente al trabajador por encontrarse de baja sin analizar antes las condiciones que pudieron contribuir a su deterioro, unas condiciones que podrían haber actuado de medida preventiva.
En definitiva, para Virginia el debate no debería centrarse únicamente en cuánto absentismo existe, sino también en cuántas bajas podrían haberse evitado mediante salarios adecuados, jornadas respetadas y una prevención real de los riesgos psicosociales.
Fuente: Sport
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